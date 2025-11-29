Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Akdeniz, Türkei

4 immobilienobjekte total found
Geschäft 308 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 308 m²
Akdeniz, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 308 m²
$16,24M
Geschäft 300 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 300 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 300 m²
$17,39M
Produktion 10 m² in Nacarli, Türkei
Produktion 10 m²
Nacarli, Türkei
Fläche 10 m²
$110,17M
Gewerbefläche 5 m² in Akdeniz, Türkei
Gewerbefläche 5 m²
Akdeniz, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 5 m²
$11,60M
