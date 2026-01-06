Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Efeler, Türkei

7 immobilienobjekte total found
Investition 150 m² in Kardeskoy, Türkei
Investition 150 m²
Kardeskoy, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
$937,352
Gewerbefläche 45 m² in Tepecik, Türkei
Gewerbefläche 45 m²
Tepecik, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 3
$15,82M
Geschäft 137 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 137 m²
Efeler, Türkei
Fläche 137 m²
$1,09M
Gewerbefläche 3 m² in Imamkoy, Türkei
Gewerbefläche 3 m²
Imamkoy, Türkei
Fläche 3 m²
$2,23M
Geschäft 40 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 40 m²
Efeler, Türkei
Fläche 40 m²
$1,38M
Geschäft 115 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 115 m²
Efeler, Türkei
Fläche 115 m²
$4,92M
Investition 2 m² in Cayyuzu, Türkei
Investition 2 m²
Cayyuzu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 m²
Etagenzahl 1
$1,52M
