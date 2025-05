Wohnkomplex New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand

Verkauf von Wohnungen von einem Top-Entwickler in Phuket. Der moderne Wohnkomplex besteht aus sieben Gebäuden aus sieben Etagen mit einzigartiger Architektur. Das Projekt umfasst 859 Apartments mit verschiedenen Layouts und 330 Parkplätze. Ideal für Investoren, die maximale Erträge aus Wachstum in Wert und Ausleihen bekommen möchten.

Schwimmbad

Fitnessstudio

Wellnessbereich

Coworking

Kindergebiete

BBQ

Parkplatz und vieles mehr

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Das Management-Unternehmen vom Entwickler, das Rental Pool 70/30 Programm.

Der Entwickler hat seit 1989 6 große Resort-Projekte in Phuket erfolgreich umgesetzt. Einige Eigenschaften werden vor dem Zeitplan geliefert. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Insel!

Gebäude B ist haustierfreundlich

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Bang Tao ist der Elite-Bereich in Phuket mit hohem Potenzial. Es ist hier, dass die teuersten Hotels, Villen und luxuriösen Eigentumswohnungen liegen. Bang Tao Strand ist einer der renommiertesten Orte in Phuket. Es ist in den Top 10 der besten Strände in Thailand enthalten. Der Strand ist 8 km lang, wodurch Sie Ruhe und Privatsphäre auch in der Hochsaison genießen können.

Der Komplex liegt nur 500 m vom Strand entfernt.

Schulen

Waldorf Phuket – 1,2 km

Helsinki International Schule — 2.6 km

Headstart International Schule — 3 km

Krankenhaus

Bangkok Hospital — 2.4 km

Golf