Wohnkomplex Sea Heaven

Eigentumswohnung auf der ersten Linie des abgeschiedenen Strandes

Ein neues groß angelegtes Kondominiumprojekt für 927 Einheiten wird in einer der interessantesten noch unentwickelten Standorte gebaut - in der Nähe von Knighton Beach.



Der Ort zieht in erster Linie Menschen, die Privatsphäre suchen, denn hier werden Sie nicht sehen, eine Menge von Touristen, wie in Patong, oder Caron.

Die Bauqualität des Projekts ist hoch, die erste Phase ist fast fertig, und die zweite ist im Jahr 2025 geplant.



Von den Haupt-Kondominium-Blöcken bis zum Strand nur 1 Minute zu Fuß, die zweifellos die Anlage Attraktivität der Immobilie beeinflussen und eine hohe Mietnachfrage zu schaffen.



Das Projekt umfasst auch einen Komplex von Luxusvillen, drei Blöcke von kommerzieller Infrastruktur, ein Clubhaus. Das Gesamtvolumen des entwickelten Gebietes beträgt mehr als 128 Tausend Quadratmeter. Der Entwickler bietet für 5 Jahre ein Garantieverleih-Investitionsprogramm von 7% pro Jahr.



Der Komplex wird von der weltweit größten Fünf-Sterne-Hotelkette Wyndham verwaltet.