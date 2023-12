Angsana Beachfront Residences ist eine einzigartige Strandentwicklung, umgeben von tropischem Grün, malerischen Lagunen und erstklassigen Resorts. Angsana Apartments sind moderne Residenzen mit 2 oder 3 Schlafzimmern, einem privaten Pool und Meerblick

Der Komplex besteht aus kleinen 3-stöckigen Gebäuden, die jeweils in 6 Wohnungen unterteilt sind. Die Apartments befinden sich im ersten Stock mit ihrem tropischen Garten. Im dritten Stock befinden sich Penthäuser mit Pool auf dem Dach. In jedem Apartment finden Sie geräumige, helle Zimmer sowie stilvolle und hochwertige Oberflächen. Jedes Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Bad und alle Residenzen verfügen über geräumige Terrassen mit privatem Pool und Meerblick

Der Preis für die Apartments beinhaltet bereits eingebaute Möbel und Geräte.

Durch den Kauf eines Apartments in Angsana Beachfront Residences treten Sie dem Sanctuary Club bei, einem globalen Clubnetzwerk mit exklusiven Angeboten und Ermäßigungen in 40 Resorts und Hotels, 60 Spas, und 80 Geschäfte der Banyan Tree Group weltweit. Sie erhalten auch eine Mitgliedschaft im Laguna Phuket Golf Club

Mit In-Resort-Transport eine Bank mit Geldwechselservice; eine 24-Stunden-Klinik; ein Supermarkt; und mehrsprachiges Personal, Die Bewohner haben alle Unterstützung, die sie für einen erfüllten und komfortablen Lebensstil benötigen.

Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited erwarb den Standort Laguna Phuket zu Beginn der 1980er Jahre und verwandelte die karge Zinnmine in Asiens ersten integrierten Resortkomplex. Das Unternehmen ist seit 1993 an der Börse von Thailand notiert. Es hat in der Branche als Unternehmen, dessen Interessen an Hotels und Wohnimmobilien eng miteinander verbunden sind, ernsthafte Glaubwürdigkeit erlangt.

Laguna Property hat sich heute als der größte und bekannteste Entwickler von Phuket etabliert. Es hat sich einen tadellosen Ruf für die Entwicklung von Hotels und Wohnimmobilien mit Schwerpunkt auf Qualität und Umweltschutz erarbeitet. Sein anhaltender Erfolg wurde mit zahlreichen Umwelt- und Tourismuspreisen ausgezeichnet.