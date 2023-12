Phuket, Thailand

von €262,148

Kapitulation vor: 2023

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Stilvolle Wohnung im neuesten Oceana Surin Komplex in der Chong Tale Gegend ( Phuket ). Die Straße nach Surin Beach ist nur 150 m entfernt. Die Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern ist eine ideale Unterkunft. Die 90 Quadratmeter große Wohnanlage erstreckt sich über zwei Etagen und zeichnet sich durch moderne Merkmale und ein elegantes Design aus. Die Apartments bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge. BILDUNG: Lobby, Pool, Fitnesscenter, Spielzimmer, Miniclub, Restaurant, Konferenzraum / Seminarraum, Spa und Massage, Laden vor Ort, Videoüberwachung, Sicherheit rund um die Uhr. Eine profitable zinslose Rate mit einer minimalen ersten Rate wird bereitgestellt! Der Besitz einer Wohnung ist eine thailändische Quote, Miete. Garantierte Mieteinnahmen - 8% In der Nähe, wo sich die Apartments befinden, gibt es viele Cafés, Restaurants, Geschäfte und Honig. Institutionen, Schulen. Der internationale Flughafen Phuket liegt 22,8 km von Oceana Surin entfernt. Die Straße dauert etwa 32 Minuten mit dem Auto oder Taxi. Rufen Sie uns an und wir bieten eine KOSTENLOSE Auswahl der besten Objekte in Thailand für Ihr Budget und Ihre Wünsche!