Wohnkomplex New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand

Ein neues Konzept im umweltfreundlichen Wohnen, mit minimalistisch-chic Design in üppigen Gärten, im besten integrierten Resort Asiens. Die neueste Generation der Laguna Lakeside Residences befindet sich ideal am Eingang der exklusiven Laguna Phuket Community, in einer baumgebundenen Enklave, die nur einen kurzen Spaziergang zu den beliebten Lifestyle-, Gastronomie- und Einzelhandelsrevieren ist. Laguna Lakeside Residences sind eine erfrischende Ergänzung zum preisgekrönten Resort-Komplex und Ihr Schlüssel zu einem idealen nachhaltigen Lebensstil in der Nähe der Natur und Phukets besten Strand.

Raten - 80/20.

Einbauschränke

Küchenschränke

Eingebaute Geräte

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Die Laguna Lakeside Residences befinden sich in idealer Lage in der Nähe des internationalen Flughafens von Phuket mit einer einfachen Anbindung an viele wichtige Städte der Welt, in einer erstklassigen Lage in Laguna Phuket, die auf einer drei Kilometer langen Strecke von Bang Tao Beach an der spektakulären Sonnenuntergangsküste der Insel liegt. Neben einer Auswahl an luxuriösen Spas, Fünf-Sterne-Resorts, dem 18-Loch-Golfplatz Laguna Phuket, abwechslungsreichen Wassersport- und Freizeitaktivitäten in Laguna Phuket, sind die Besitzer auch gut aufgestellt, um die meisten Lifestyle-Attraktionen in der Nähe wie die Boat Avenue und Central Porto de Phuket Einzelhandel und Restaurants zu machen.