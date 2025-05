Wohnkomplex Turnkey apartments in a new residential complex, Bang Tao, Phuket, Thailand

Der Eingang schafft ein Boutique-Hotel-Feeling, mit einer Rezeption (zur Rezeption und Concierge) und einem einladenden Loungebereich. Während des Tages verwandelt sich die Lobby von einem Ort, um einen wichtigen Anruf zu machen und einen Kaffee zu einem Treffpunkt am Abend. Angrenzend an die Lobby sind multifunktionale Bereiche, in denen Sie Meetings halten, Filme ansehen und Tickets für private Veranstaltungen buchen können.

Jede Wohnung ist ein wahres Resort Haus mit anspruchsvollem Design. Einladende Eingänge und durchdachte Kombinationen von Innen- und Außenbereichen bieten einen privaten Rückzug und eine elegante Bühne für Unterhaltung.

Zusätzliche Möglichkeiten

Komplexe Infrastruktur:

Lobby

Spielplatz

Theaterhalle

Mehrzweckhalle

Fitnessstudio

25 m Schwimmbad

kleiner Entspannungspool

Sauna

Gebiet für Haustiere

Dienstleistungen auf Anfrage:

Reinigung

Wäscherei

Mahlzeiten im Zimmer

Privatveranstaltungen

Personal Trainer

Therapeuten

Kinderbetreuung

Seminare

Fußböden - Porzellan Steinzeug und Fliesen

Toto Klempner

Daikin Klimaanlagen

Decken 2,75 m

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Bang Tao befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden in Phuket. Seine Nähe zu Einkaufs-, Restaurants und anderen Unterhaltungszentren erinnert an Bangkoks Thonglor Bereich, der sich am Ufer des Andaman Sea befindet. Sie werden nur einen Steinwurf entfernt von allem, was Sie tun wollen, sehen und erleben. Dies macht diesen Bereich nicht nur zu einem der attraktivsten Orte, um in Phuket zu leben, sondern macht auch Bang Tao zu einem Epizentrum von Investitionsinteresse.