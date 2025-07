Wohnkomplex Luxury resort complex 500 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Der exklusive Komplex besteht aus mehreren Clustern.

Andaman Riviera von Radisson Individuals ist ein Hotel, das von der weltberühmten Radisson Hotelgruppe verwaltet wird, die dieses Jahr eröffnet. Abschlussdatum: 4. Quartal 2023.

Mindestpreis (Studio 33.67 m2 in Leasehold) - $165.000.

Geschätzte Mieteinnahmen sind $15.000 pro Jahr mit 67% Belegung. Das jährliche Mieteinkommen auf Investitionen beträgt 8,8%.

Rückzahlung – 5,5 Jahre, unter Berücksichtigung der Wertschöpfung bis zum Ende der Lieferung, Kapitalisierung von 4,9% pro Jahr und Mietertrag.

Installationsoptionen: 50% erste Zahlung und monatliche Zahlungen von 25%, 15%, 10%.

5% Rabatt mit 100% Zahlung.

Andaman Boutique Residences - geräumige Dreizimmerwohnungen von 218 bis 302 m2 mit privatem Pool, Terrasse, Grillplatz in jedem Zimmer. Abschlussdatum: 4. Quartal 2026.

Mindestpreis (3 Schlafzimmer 218,2 m2 in Leasehold) - $774,390.

Geschätzter Mietertrag beträgt $66.300 mit einem ruhigen Szenario und 65% Belegung. Die jährliche Mietrendite beträgt 8%.

Installationsoptionen: erste Zahlung 35%, dann Raten für 2 Jahre (10%, 15%, 15%, 15%, 10%).

Natürliche große Format Marmor

Umweltfreundliche Wandplatten

Feuchtigkeitsbeständiger Gips Terrakot

Großes Format Porzellanfliesen mit Anti-Rutsch-Effekt

Trennwände aus massiven Platten

Verzinkte, feuerfeste Türen

Steinplatte

Zwei Klimaanlagen

Boiler in jeder Wohnung

Restaurants, Bars, Cafés und Bäckerei

Schwimmbäder

Kindergarten, Kinderclub und Spielplatz

Co-Working und Konferenzraum

Wäschereien

Autovermietung und Ausflüge

Yoga, Fitness, Fitnessstudios, Sportausrüstung

Kino, Bowling, Billard

Ausstattung und Ausstattung im HausInfrastrukturLage und Infrastruktur in der Nähe

Bang Tao ist die am meisten entwickelte Gegend in Phuket, darunter 7 km von Sandstränden, Supermärkten und Restaurants, Sportinfrastruktur, Strandclubs, Themen- und Wasserparks. In nur 30 Minuten erreichen Sie den Flughafen.