  2. Thailand
  3. Si Sunthon
  4. Wohnkomplex Vinzita Elite Residences

Wohnkomplex Vinzita Elite Residences

Si Sunthon, Thailand
$792,342
$1,699/m²
31
ID: 25474
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.03.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Si Sunthon

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Entdecken Sie Vinzita Elite Residences, wo Luxus mit der Natur harmoniert. Finden Sie Frieden, umgeben von üppigem Grün, Bergen und der ruhigen Bang Niew Dam Reservoir. Inhalieren Sie die frischeste Luft mit erstklassiger Luftqualität.

Live in modernen Räumen für Komfort, einschließlich Innen- und Außenbereich. Erleben Sie die Größe der 7-Meter-hohen Decken in den Wohnbereichen, die modernen Stil mit tropischem Charme verbinden.

Die Lage- liegt nur 22 km vom internationalen Flughafen Phuket und nur 5 km vom renommierten Boat Avenue Komplex in Cherngtalay Laguna entfernt, bietet dieses Wohnheiligtum einen hervorragenden Lebensstil.

Speziell für Familien, die die Nähe zu renommierten internationalen Schulen suchen, genießen die Bewohner nicht nur pädagogische Vorteile, sondern auch bequemen Zugang zu verschiedenen Freizeiteinrichtungen und den atemberaubenden Sandstränden von Bangtao und Layan.

  • Private Residences nur 8 Villen teilen einen exklusiven Wohnraum auf einem 5.600 qm.m
  • Die Straße in unserem Projekt ist 9 Meter breit.
  • Machen Sie Bewohner im Projekt komfortabel.
  • Wache 24 Stunden am Tag.
  • Automatisches elektrisches Projekttor Sicherheit für Bewohner

Diese zweistöckige Villa bietet überdachte Parkplätze für zwei Autos, die eine Breite von 5.8 Meter. Im Inneren gibt es reichlich Stauraum, einen eigenen Waschbereich und einen Gäste-Pulverraum.

Der Wohnbereich verfügt über eine beeindruckende Deckenhöhe von 7 Metern und schafft eine geräumige Atmosphäre. Das Hauptschlafzimmer befindet sich strategisch im Erdgeschoss und ermöglicht einen direkten Zugang zum Pool für ein Erlebnis im Resortstil.

Standort auf der Karte

Si Sunthon, Thailand

