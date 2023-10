Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €395,502

Kapitulation vor: 2024

Villa Qabalah ist ein luxuriöser Villenkomplex in 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. Die Anlage umfasst 31 Apartments auf 2 Etagen im Designstil. Darüber hinaus verfügt jede Villa über 2-4 Schlafzimmer mit einem privaten Pool und einem üppigen Garten auf dem Dach, der Sie täglich mit der Natur verbindet. Das Projekt befindet sich in ruhiger Lage in der Gegend von Banjo-Banya, umgeben von üppigem Grün und gereinigter Luft aus Gummiwald. Rund um den Komplex befindet sich die notwendige Infrastruktur! Arten von Villen und Details: - 3-stöckige Villa mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern. - 2-stöckige Villa mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern. - einstöckige Villa mit 4 Schlafzimmern und 4 Bädern. LCD-PLUS: - Besprechungsraum - Yoga Halle - Sauna - Restaurant vor Ort - Gemeinsamer Garten - Parken - Kabelfernsehen - Sicherheit rund um die Uhr Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir wählen gerne das beste Objekt in Thailand für Sie aus! Rechtliche Unterstützung als Geschenk!