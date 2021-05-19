Wohnkomplex Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.

Radisson Blu befindet sich unter exklusiven Luxus-Hotelkomplexen, an der Grenze zu Sirinat Nationalpark, und Layan Beach ist 350 Meter entfernt.

Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.

Phase 1 (verkauft): Hotelkomplex Laya Resort 5*

Phase 2 (auf Verkauf): Radisson Blu Hotel, bestehend aus drei 7-stöckigen Gebäuden

Das Projekt bietet Investoren:

🟦Unter Management - Radisson Blu für 15+10 Jahre.

🟦5 Jahre garantierte Mieteinkommen von 6% pro Jahr.

🟦Mietpool-Verhältnis von Nettoeinkommen 70% zum Eigentümer, 30% zum Management Unternehmen.

Rückzahlungszeitraum von 5 bis 7 Jahren

Kapitalisierungswachstum bis zu 50% in 5 Jahren

Voraussichtliche Ausbeute bis 17% pro Jahr

🟦Das Mietprogramm ermöglicht es dem Eigentümer, die Einheit für bis zu 4 Wochen im Jahr zu verwenden.

Diese Bedingung wird zunächst in der Kauf- und Verkaufsvereinbarung festgelegt, was bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Einkommen ist garantiert.

Verkauf:

Studio - 25 m2

Ein-Zimmer-Einheiten - 35 m2 und 50 m2

Zwei- und Dreibettzimmereinheiten - 70 m2 und 75 m2

Gebäude G: 209 Einheiten • Gebäude H: 230 Einheiten • Gebäude I: 94 Einheiten.

🟦Alle Residenzen werden "schlüsselfertig" geliefert - mit Möbeln, Geräten, Textilien und Geschirr.

Eigentumsrechte:

Freier Dienstleistungsverkehr

Leasehold - 30+30+30

Anzahlung 30%

No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 2. Quartal 2026.

Infrastruktur:

Restaurants und Bars

Fitnessbereich

Coworking

Lobby

Schwimmbäder und Erholungsgebiete

Wellness und Wellness

Kinderspielplatz für verschiedene Altersgruppen

Animation

Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.