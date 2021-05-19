  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Choeng Thale
  4. Wohnkomplex Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.

Wohnkomplex Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.

Choeng Thale, Thailand
von
$213,000
BTC
2.5335926
ETH
132.7964202
USDT
210 589.7997420
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27989
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Radisson Blu befindet sich unter exklusiven Luxus-Hotelkomplexen, an der Grenze zu Sirinat Nationalpark, und Layan Beach ist 350 Meter entfernt.

Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.

Phase 1 (verkauft): Hotelkomplex Laya Resort 5*

Phase 2 (auf Verkauf): Radisson Blu Hotel, bestehend aus drei 7-stöckigen Gebäuden

Das Projekt bietet Investoren:

🟦Unter Management - Radisson Blu für 15+10 Jahre.
🟦5 Jahre garantierte Mieteinkommen von 6% pro Jahr.
🟦Mietpool-Verhältnis von Nettoeinkommen 70% zum Eigentümer, 30% zum Management Unternehmen.

  • Rückzahlungszeitraum von 5 bis 7 Jahren
  • Kapitalisierungswachstum bis zu 50% in 5 Jahren
  • Voraussichtliche Ausbeute bis 17% pro Jahr

🟦Das Mietprogramm ermöglicht es dem Eigentümer, die Einheit für bis zu 4 Wochen im Jahr zu verwenden.

Diese Bedingung wird zunächst in der Kauf- und Verkaufsvereinbarung festgelegt, was bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Einkommen ist garantiert.

Verkauf:

  • Studio - 25 m2
  • Ein-Zimmer-Einheiten - 35 m2 und 50 m2
  • Zwei- und Dreibettzimmereinheiten - 70 m2 und 75 m2

Gebäude G: 209 Einheiten • Gebäude H: 230 Einheiten • Gebäude I: 94 Einheiten.

🟦Alle Residenzen werden "schlüsselfertig" geliefert - mit Möbeln, Geräten, Textilien und Geschirr.

Eigentumsrechte:

  • Freier Dienstleistungsverkehr
  • Leasehold - 30+30+30

Anzahlung 30%
No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 2. Quartal 2026.

Infrastruktur:

  • Restaurants und Bars
  • Fitnessbereich
  • Coworking
  • Lobby
  • Schwimmbäder und Erholungsgebiete
  • Wellness und Wellness
  • Kinderspielplatz für verschiedene Altersgruppen
  • Animation
  • Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Choeng Thale, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Canvas
Choeng Thale, Thailand
von
$215,657
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$242,231
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$248,375
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$296,705
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$706,168
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.
Choeng Thale, Thailand
von
$213,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Thalang, Thailand
von
$648,001
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 352 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für alle, die eine Kombination aus Abgeschiedenheit und modernem Luxus in Phuket suchen. Perfekt für Familienurlaube, Langzeitaufenthalte und Investitionskäufe.Über die Lage: Eine prestigeträchtige Lage im Zentrum de…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
352.0
721,873 – 728,079
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$137,718
Das Projekt umfasst:ErdgeschossDesigner-Hotel-Stil Lobby mit einem großen überdachten Drop-off-BereichIn den Warenkorbgroßes Restaurant mit Showküche und BarDesigner Clubhausseparater Hundeparkgroßer PoolPoolbarseparater LiegeplatzWLAN in allen GemeinschaftsbereichenSicherheit und Videoüberw…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Pa Tong, Thailand
von
$188,309
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 55–142 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die ein luxuriöses Leben mit Meerblick genießen möchten, Komfort und einen umweltfreundlichen Ansatz schätzen. Perfekt für Familien, Paare und Investoren.Über die Lage: Liegt im malerischen Kathu-Viertel, direkt neb…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
209,776
Wohnung 2 zimmer
96.0 – 125.0
366,154 – 495,834
Wohnung 3 zimmer
142.0
584,931
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen