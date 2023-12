Infinity Pool

Phuket, Thailand

von €102,383

31–153 m² 4

Kapitulation vor: 2024

Projekt - ViKata 3 Phuket Island ( Thailand ) ❖ Insgesamt 130 Wohnungen in der Anlage. ❖ Baudatum, 4. Quartal 2024. ❖ Die Entfernung zum Meer beträgt 300 Meter zum Strand von Kata und 700 Meter zum Strand von Karon. ❖ Garantiertes Einkommen - 7% für 5 Jahre Bei einem Wohnungspreis von 117.000 $ beträgt das Jahreseinkommen 8,1.000 $. ❖ Eigentumsformular - Sie haben die Wahl zwischen Freehold / Leasehold. ❖ Installation für die Bauzeit. Individuelle Zahlungsbedingungen und Raten werden zusätzlich besprochen. Unsere Aufgabe ist es, am Verhandlungstisch die besten Bedingungen für Sie zu finden. ❖ Ferntransaktion möglich ❖ Kritische Zahlung möglich ❖ Professionelles Immobilienmanagement des Entwicklers ( vollständig passives Einkommen ). ❖ Der jährliche Anstieg der Immobilienkosten auf der Insel = 3-10% ( aufgrund von Landknappheit und Baubeschränkungen ) ❖ Inflation in Thailand - weniger als 1% ❖ Weltklasse ganzjährig beliebtes Resort, hier hat die Nachfrage nach Miete immer das Angebot übertroffen. ❖ Beim Kauf von Immobilien mit einem Gesamtwert von 350.000 $ beantragen wir ein Anlegervisum für einen Zeitraum von 5 Jahren. 🔹 Nachdem Phuket9 das gesamte Spektrum der Welttrends absorbiert hat, präsentiert es das Konzept des der Natur am nächsten gelegenen Komplexes und integriert die Glätte der Linien in die klassische Winkelentwicklung des touristischen Gebiets. 🔹 Die Gesamtbilanz von Wohnungstypen und modernen Siedlungslösungen ist im größtmöglichen Umfang ein wettbewerbsfähiges Projekt in der Region Kata in Phuket. 🔹 Unter den gegenwärtigen Umständen kann der Komplex an dieser Stelle von Phuket als einzigartig bezeichnet werden. 🔹 Auf dem Dach des Komplexes befinden sich ein Swimmingpool mit Panoramablick, eine Bar und ein separater Eingang zum Fitnessstudio mit Duschen und Sauna. 🔹 Die Hotelverwaltung wird von Hotels9, einer Hotelgruppe der Phuket9-Holding, durchgeführt. Die Kontoklasse des Hotels beträgt 4 Sterne, aber nur die Notwendigkeit eines 5-minütigen Spaziergangs zum Kata Beach trennt sich von der höchsten Kategorie. 🔹 Die dritte Phase der Eigentumswohnung wählt Umweltfreundlichkeit und Raum als Haupterzählung. Ein bedeutender Teil der Wohnungen ist im Premium-Segment zuversichtlich deklariert, und ein Teil der Top-Zimmer verfügt über eigene Pools. 🔹 Die Erreichbarkeit eines herrlichen Strandes, die hoch entwickelte Tourismusinfrastruktur und die Nähe zu anderen beliebten Phuket-Gebieten ( Karon, Chalong ) zeichnen Wekata 3 weitgehend aus. Die vorherigen Phasen des Komplexes akzeptieren bereits Touristen und Wohnungseigentümer und erhalten in allen Buchungssystemen qualitativ hochwertige Bewertungen. 🔹 Die angrenzende Infrastruktur und die Hotels, deren Bauhöhe begrenzt ist, ermöglichen es Ihnen, die meisten Freiflächen auf den Dächern von Gebäuden zu erhalten. In der dritten Phase werden auch beliebte Bars an den Pools auf dem Dach mit Panoramablick implementiert. 🔹 Die eigene Infrastruktur des Komplexes bietet alles, was für einen komfortablen Aufenthalt erforderlich ist. Ein geräumiges Fitnessstudio mit teilweisem Meerblick wurde unter Berücksichtigung der Vorlieben sowohl einfacher Kenner eines gesunden Lebensstils als auch anspruchsvollerer Sportler konzipiert. 🔹 Gäste mit Kindern waren schon immer eines der wichtigsten Wahrzeichen des Entwicklers. Der Wekata 3-Komplex bietet nach seinen Traditionen einen gemütlichen Spielbereich und einen Miniclub. 🔹 Die Anordnung der Cafés und Restaurants wird durch geräumige Hallen mit hohen Decken und Panoramafenstern dargestellt. Wie bei allen bestehenden Projekten des Unternehmens spielt die Ernährung eine besondere Rolle, um maximalen Service zu bieten, ohne den Komplex verlassen zu müssen. 🔹 Die Innenausstattung von Wohnungen entwickelt sich auf dem Höhepunkt der Möglichkeiten seiner Preisspanne. Tatsächlich wird im Rahmen des verfügbaren Budgets eine vollständig Premium-Klasse angeboten. 🔹 Apartments mit zwei Schlafzimmern bieten durch die Optimierung von Räumen vergleichbaren Komfort wie eine vollwertige Villa. Die Apartments sind mit einem privaten Pool ausgestattet und übertreffen sogar den Komfort. 🔹 Voll funktionierende Küchen, ein Wohngebiet und isolierte Zimmer sind sowohl für Familienferien als auch für Langzeitmieten oder Daueraufenthalte von Wohnungseigentümern ausreichend praktisch. 🔹 Besonderes Augenmerk wird auf Apartments mit einem Schlafzimmer gelegt. Die Unterkunft hier ist eine kleine Familie oder nur ein paar bequeme Reisende, die das übliche Hotelzimmer radikal übertreffen. 🔹 Relativ kleine und Phukets absolut klassische Studio-Apartments sind ebenfalls im Apartmentpool enthalten. Aufgrund verbrauchter ergonomischer Lösungen haben Wohnungen dieses Typs trotz ihrer bescheidenen Größe genügend Platz. Verfahren zur Verarbeitung einer Transaktion: Reservierung ( Anzahlung / Anzahlung ) - 3K $ * Der Betrag ist im Wert der Eigenschaft enthalten. ** Nicht erstattbare Anzahlung Wenn Sie nicht in Thailand sind, wird der Vertrag und innerhalb von 15 bis 20 Tagen der Kurierdienst Sie persönlich liefern. Sie erhalten 3 Sätze, die Sie unterschreiben müssen, und 2 davon werden zurückgeschickt. Auf der Grundlage des Vertrags erfolgt die erste Zahlung per Überweisung auf das thailändische Konto des Entwicklers. Nachfolgende Zahlungen erfolgen gemäß dem im Vertrag festgelegten Zeitplan. 1. Zahlung 30% ( abzüglich der Reservierung ) - innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung und Reservierung bezahlt Wir besprechen die verbleibenden Zahlungen individuell nach Ihren Wünschen. Sie können monatlich bezahlen, Sie können vierteljährlich. Die einzige Bedingung ist, dass die Zahlungen 4 Monate nicht überschreiten. ** Bitte beachten Sie, dass der Zahlungsplan variieren kann, da sich das Projekt zum Zeitpunkt Ihres Kaufs in jeder Bauphase befindet. Zusätzlich ( separat nach 100% Zahlung ) bezahlt: Eigentumsregistrierung: Grundbesitz - 6,3% Pacht - 1,1% Installieren von Wasser- und Lichtzählern - 600 $ Überholung - 500 THB pro 1 m ² Jährliche Zahlungen: Gemeinsame Bereiche bedienen - 60 THB pro 1 m ² 🔻 DER VORSCHLAG IST INTERESSE ODER MÖCHTE DIE PROSPEKTE UND GELEGENHEITEN DER INVESTITIONEN, DIE IN DEN KURS ENTSORGT WERDEN, JETZT SCHREIBEN