Wohnkomplex Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand

Dieser neue Komplex besteht nur 6 Häuser, jedes mit 3 Schlafzimmern, 3 Bädern, 2 Parkplätze, Dachgeschossterrasse, Garten, Naturstein-Pool.

Traditionell Thai House Architektur hat eine sehr lange solide Geschichte und Kulturerbe. Das Design wurde durch die Weisheit der antiken thailändischen Architekten im Laufe der Jahrhunderte geformt und verbessert, um eleganter und perfekt für das lokale Klima und Atmosphäre zu sein. Die Kombination zwischen thailändischer Identität und Moderne in Komplex schafft ein Gefühl von Luxuskunst und Zeitlosigkeit statt nur einer Residenz in Phuket.

6 Meter hohe Holzdecke mit randloser Raumgestaltung. Leben ohne Grenzen zwischen innen und außen, umgeben von der Natur. Die umliegenden Villen werden nicht in der Lage sein, Ihre Sicht zu behindern, so dass Sie in der Sensation der unbegrenzten Raum. Nehmen Sie die grünen Bäume, den blauen Himmel und beruhigende Geräusche der Natur.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Von der Nachbarschaft Boutique-Hotels bis zum Luxus-Resort, die fünf Sterne, Beach Club und Restaurants sind, ist es einfach, in Chang Talay Bereich, wo dieser Komplex lokalisieren. Es ist nur 9 Minuten Fahrt zum Bang Tao Strand, der Strand ist einer der längsten Strände von Phuket mit einer so schönen Strecke von Sand, es ist keine Überraschung, warum es die Heimat der berühmten Luxus-Resorts und Strandclub geworden ist.

Blauer Baumwasserpark - 5 min

Bootsanlegestelle - 6 min

Polizeistation - 7 min

Robinson Mall - 10 min

Golfplatz - 25 min