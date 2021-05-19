Wohnkomplex Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Oberhalb von Element ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich in einer der renommiertesten Gegenden von Phuket - Chong Thale, nur 2,5 km vom Strand Bang Tao entfernt.

Der mediterrane Komplex besteht aus zwei 7-stöckigen Gebäuden, die 263 Einheiten enthalten - Wohnungen mit ein, zwei und drei Schlafzimmern, von 38 m2 bis 138 m2.

Alle Apartments sind mit einem schlüsselfertigen Finish angeboten. Das Innendesign wird im mediterranen Stil in hellen Farben durchgeführt.

Nur 5 Gehminuten von der Anlage entfernt befinden sich Geschäfte, Restaurants, Einkaufsgalerien Porto de Phuket und Boat Avenue, Supermarkt Villa Market. In der Nähe des Komplexes gibt es einen Golfclub "Laguna", berühmte Strandclubs Xana und Catch, Wasserpark Blue Tree.

Investitionsmöglichkeiten:

Möglichkeit der Teilnahme am Mietpool

Garantierte Rentabilität: (Bedingungen werden individuell gestellt)

Komplexes Management: internationales Management-Unternehmen (immer noch diskutiert, aber jemand bekannter wird gewählt werden)

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Infrastruktur:

Landschaftsgebiet mit Garten

Zwei Swimmingpools für Erwachsene, eins für Kinder

Dachgärten mit Cocktailbars

Empfang der Lobby

Conciergeservice

Professioneller Sportkomplex Dynamic

Restaurants

Arbeitsbereich

Kinderspielclub

Multifunktionale Bibliothek

24/7 Sicherheit des Territoriums

Täglicher Bus zum Supermarkt, Wasserpark und Strand

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.