  Wohnkomplex Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Wohnkomplex Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Ban Bang Thao, Thailand
von
$173,000
15
ID: 27955
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 002130
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 10.09.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale
  • Dorf
    Ban Bang Thao

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Oberhalb von Element ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich in einer der renommiertesten Gegenden von Phuket - Chong Thale, nur 2,5 km vom Strand Bang Tao entfernt.

Der mediterrane Komplex besteht aus zwei 7-stöckigen Gebäuden, die 263 Einheiten enthalten - Wohnungen mit ein, zwei und drei Schlafzimmern, von 38 m2 bis 138 m2.

Alle Apartments sind mit einem schlüsselfertigen Finish angeboten. Das Innendesign wird im mediterranen Stil in hellen Farben durchgeführt.

Nur 5 Gehminuten von der Anlage entfernt befinden sich Geschäfte, Restaurants, Einkaufsgalerien Porto de Phuket und Boat Avenue, Supermarkt Villa Market. In der Nähe des Komplexes gibt es einen Golfclub "Laguna", berühmte Strandclubs Xana und Catch, Wasserpark Blue Tree.

Investitionsmöglichkeiten:

  • Möglichkeit der Teilnahme am Mietpool
  • Garantierte Rentabilität: (Bedingungen werden individuell gestellt)
  • Komplexes Management: internationales Management-Unternehmen (immer noch diskutiert, aber jemand bekannter wird gewählt werden)

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Infrastruktur:

  • Landschaftsgebiet mit Garten
  • Zwei Swimmingpools für Erwachsene, eins für Kinder
  • Dachgärten mit Cocktailbars
  • Empfang der Lobby
  • Conciergeservice
  • Professioneller Sportkomplex Dynamic
  • Restaurants
  • Arbeitsbereich
  • Kinderspielclub
  • Multifunktionale Bibliothek
  • 24/7 Sicherheit des Territoriums
  • Täglicher Bus zum Supermarkt, Wasserpark und Strand

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Ban Bang Thao, Thailand

