Wohnkomplex Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.

Garantiertes Mieteinkommen von 6% für 3 Jahre!

Ein moderner Wohnkomplex, nur wenige Gehminuten vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.

Der Komplex besteht aus vier Gebäuden, umfasst 614 Wohnungen, von 40 m2 bis 140 m2, einschließlich Studios, Wohnungen mit ein, zwei und drei Schlafzimmer.

Der Komplex hat alles für ein komfortables Leben und Ruhe, und in unmittelbarer Nähe - Geschäfte, Restaurants, Cafés und beliebte Attraktionen von Phuket.

Abschlussdatum: 1. Quartal 2028.

Infrastruktur:

Schwimmbäder

Fitnesscenter

Yoga-Bereich

Arbeitsbereiche

Spielzimmer

Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.