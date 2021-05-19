  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Choeng Thale
  4. Wohnkomplex Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.

Wohnkomplex Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.

Ban Bang Thao, Thailand
von
$113,000
BTC
1.3441125
ETH
70.4506830
USDT
111 721.3491589
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27566
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 001140
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 06.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale
  • Dorf
    Ban Bang Thao

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Garantiertes Mieteinkommen von 6% für 3 Jahre!

Ein moderner Wohnkomplex, nur wenige Gehminuten vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.

Der Komplex besteht aus vier Gebäuden, umfasst 614 Wohnungen, von 40 m2 bis 140 m2, einschließlich Studios, Wohnungen mit ein, zwei und drei Schlafzimmer.

Der Komplex hat alles für ein komfortables Leben und Ruhe, und in unmittelbarer Nähe - Geschäfte, Restaurants, Cafés und beliebte Attraktionen von Phuket.

Abschlussdatum: 1. Quartal 2028.

Infrastruktur:

  • Schwimmbäder
  • Fitnesscenter
  • Yoga-Bereich
  • Arbeitsbereiche
  • Spielzimmer
  • Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Ban Bang Thao, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Krabi, Thailand
Provinz Krabi, Thailand
von
$800,727
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Thailand
von
$89,735
Wohnanlage The Ozone Condominium
Choeng Thale, Thailand
von
$194,422
Wohnanlage BELLEVUE BEACHFRONT
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Utopia Naiharn
Rawai, Thailand
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$113,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Alle anzeigen Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Phuket, Thailand
von
$120,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Harmony Naiharn ist ein Premium-Eigentumswohnungs- und Apartmentprojekt mit 5-Sterne-Service und herrlichem Blick auf die Andamanensee. Der Komplex befindet sich im Herzen von Ravai, 15 Minuten von den Stränden von Kata und Karon entfernt und nur wenige Gehminuten von der gesamten tourist…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$826,432
Der Komplex umfasst 16 luxuriöse 2-stöckige Villen, in denen moderne Öko-Stil mit tropischem Grün kombiniert wird. Der High-Tech-Stil wird an diejenigen appellieren, die nach innovativen Lösungen suchen, ohne über Harmonie mit der Natur zu vergessen.Die Wohnentwicklung bietet die einzigartig…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Thailand
von
$549,515
Ein einzigartiges Projekt, das sich unter den malerischen Landschaften der Insel Phuket befindet, besteht aus 35 Villen mit Blick auf die Berge, den See und den Golfplatz. Das Innendesign des Projekts wird in einem modernen Stil mit neutralen Farben hergestellt.Der Komplex befindet sich 5 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen