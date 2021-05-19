  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Choeng Thale
  4. Wohnkomplex One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.

Wohnkomplex One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.

Choeng Thale, Thailand
von
$99,757
BTC
1.1865891
ETH
62.1942058
USDT
98 628.1508139
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28853
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Der lange erwartete Verkaufsstart in Bang Tao vom legendären Entwickler Title!

Der Titel Vivi Condominium ist ein neues Boutique-Projekt im Bang Tao Bereich, nur 350 Meter vom Meer entfernt.

Es gibt hier Potenziale, die schwer zu ignorieren sind:

  • Entry ist 1,5 Millionen Baht niedriger als in Modeva und Legendary
  • Dies bedeutet, dass die Zunahme in einem Jahr und einer Hälfte nach dem gleichen Trend mindestens +1,5 Millionen Baht (30–60%) betragen wird
  • Oder ab 15% des Passiveinkommens in der Miete (Langfristverträge ab 1.200 USD/Monat)


Einzigartigkeit:

  • Eintritt ist niedriger als Wettbewerber zu Beginn - garantierte Steigerung
  • Boutique-Format - Komfort und Liquidität
  • Management vom Entwickler - stabile Miete und Service

Der Komplex besteht aus einem 8-stöckigen Gebäude, insgesamt 186 Wohnungen - Ein-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 28 m2 bis 52 m2.

Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.

Die Apartments sind in einem eleganten mediterranen Stil mit warmen Farben und natürlichen Materialien eingerichtet. Geräumige Zimmer, eine moderne Küche und große Fenster schaffen einen komfortablen Raum mit Blick auf Grün und Landschaften.

Der Titel Vivi ist sowohl für persönliche Residenz als auch für Investitionen attraktiv.
Alle Apartments verfügen über ein separates Schlafzimmer. Es gibt keine Studios, und es gibt auch keine großen 2-3-Zimmer-Einheiten.

Layouts und Preise:

  • 1BR S (27 qm - 28 qm) - 66 Einheiten, Preis von 3.16 - 4.15 Millionen THB
  • 1BR M (29 qm - 30 qm) - 83 Einheiten, Preis von 3.47 - 4.46 Mio THB
  • 1BR+ (46 qm - 52 qm) - 32 Einheiten, Preis von 5,6 - 7,84 Mio. THB

Anzahlung 25%
Keine Zinsen bis zum Ende der Konstruktion.

Abschlussdatum: Q4 2027.

  • Infrastruktur:
  • Dachterrasse
  • Lobby
  • Coworking
  • Fitness
  • Cafe
  • SPA-Bereich
  • Parkplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Choeng Thale, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Capri Residence
Ban Bang Thao, Thailand
von
$129,419
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,95M
Wohnanlage New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$242,651
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$1,11M
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$500,997
Sie sehen gerade
Wohnkomplex One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Thailand
von
$99,757
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Alle anzeigen Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Choeng Thale, Thailand
von
$292,828
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Fläche 40–114 m²
11 Immobilienobjekte 11
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen es ist: Eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die Wert auf luxuriöses und komfortables Leben in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Phuket legen. Ideal für Familien, Expats und Investoren. Über den Standort: Laguna Lakeside R…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0 – 57.0
212,878 – 362,518
Wohnung 2 zimmer
56.0 – 84.0
370,345 – 527,498
Wohnung 3 zimmer
114.0
866,225
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage THE CORAL PATTAYA
Wohnanlage THE CORAL PATTAYA
Wohnanlage THE CORAL PATTAYA
Wohnanlage THE CORAL PATTAYA
Wohnanlage THE CORAL PATTAYA
Alle anzeigen Wohnanlage THE CORAL PATTAYA
Wohnanlage THE CORAL PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$87,509
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Investitionen in einzigartige Wohnungen! Einkommen von 7%!Die günstige Lage des LCD garantiert einen hohen Mietbedarf!Installation!Die Wohnung ist möbliert!In der grünen Gegend und weg von der Truppe der großen Stadt, 5 Minuten zum Strand!THE CORAL PATTAYA ist ein Boutique-Kondominium, ideal…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Alle anzeigen Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Thailand
von
$199,530
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Willkommen bei Ever Prime Residences, einer exklusiven Entwicklung im Herzen von Karon Beach, Phuket – einer der schönsten und lebendigsten Reiseziele der Insel. Dies ist mehr als nur eine Residenz; es ist ein Lifestyle-Upgrade und eine intelligente Investitionsmöglichkeit in einem.🌴 Warum E…
Bauherr
The Element by Anocha
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
The Element by Anocha
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen