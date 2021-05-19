Wohnkomplex One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.

Der lange erwartete Verkaufsstart in Bang Tao vom legendären Entwickler Title!

Der Titel Vivi Condominium ist ein neues Boutique-Projekt im Bang Tao Bereich, nur 350 Meter vom Meer entfernt.

Es gibt hier Potenziale, die schwer zu ignorieren sind:

Entry ist 1,5 Millionen Baht niedriger als in Modeva und Legendary

Dies bedeutet, dass die Zunahme in einem Jahr und einer Hälfte nach dem gleichen Trend mindestens +1,5 Millionen Baht (30–60%) betragen wird

Oder ab 15% des Passiveinkommens in der Miete (Langfristverträge ab 1.200 USD/Monat)



Einzigartigkeit:

Eintritt ist niedriger als Wettbewerber zu Beginn - garantierte Steigerung

Boutique-Format - Komfort und Liquidität

Management vom Entwickler - stabile Miete und Service

Der Komplex besteht aus einem 8-stöckigen Gebäude, insgesamt 186 Wohnungen - Ein-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 28 m2 bis 52 m2.

Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.

Die Apartments sind in einem eleganten mediterranen Stil mit warmen Farben und natürlichen Materialien eingerichtet. Geräumige Zimmer, eine moderne Küche und große Fenster schaffen einen komfortablen Raum mit Blick auf Grün und Landschaften.

Der Titel Vivi ist sowohl für persönliche Residenz als auch für Investitionen attraktiv.

Alle Apartments verfügen über ein separates Schlafzimmer. Es gibt keine Studios, und es gibt auch keine großen 2-3-Zimmer-Einheiten.

Layouts und Preise:

1BR S (27 qm - 28 qm) - 66 Einheiten, Preis von 3.16 - 4.15 Millionen THB

1BR M (29 qm - 30 qm) - 83 Einheiten, Preis von 3.47 - 4.46 Mio THB

1BR+ (46 qm - 52 qm) - 32 Einheiten, Preis von 5,6 - 7,84 Mio. THB

Anzahlung 25%

Keine Zinsen bis zum Ende der Konstruktion.

Abschlussdatum: Q4 2027.

Infrastruktur:

Dachterrasse

Lobby

Coworking

Fitness

Cafe

SPA-Bereich

Parkplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.