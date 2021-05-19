  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Sakhu
  4. Wohnkomplex Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Wohnkomplex Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Sakhu, Thailand
von
$176,000
BTC
2.0934850
ETH
109.7284974
USDT
174 008.4730262
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27950
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 089317
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Sakhu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Vertrag für ein garantiertes Einkommen von 7% pro Jahr für 5 Jahre.
Oder ein Vertrag für die Einkommensabteilung 60/40 zwischen dem Eigentümer und dem Hotel zugunsten des Eigentümers.

Sea Heaven ist ein exklusiver Resortkomplex auf der ersten Linie von Naithon Beach, der als einer der besten auf der Insel gilt.

Die Fläche des Projekts ist 99.200 m2, auf dieser Seite werden 4 Gebäude mit Wohnungen, 15 Villen und 3 Gewerbegebäude mit Geschäften gebaut.

Das Projekt besteht aus 471 Wohnungen - Studios, Wohnungen mit ein und zwei Schlafzimmern, von 28 m2 bis 80 m2.

Der Preis der Apartments beinhaltet - ein Möbelpaket, Dekoration, Sanitär, Einbauküche, Einbauschränke, Klimaanlage.

Das Gebiet verfügt über eine 500-Meter-Blumengasse, 5 gemeinsame Pools, von denen einer auf dem Dach ist, 4 Restaurants, 2 Bars, 23 Boutique-Shops, eine Lobby, Parkplätze und 4 Fitness-Studios.

Fertigstellungsdatum: Lieferbar 2025.

Infrastruktur:

  • Schwimmbäder
  • Fitnesscenter
  • Yogazone
  • Arbeitsbereiche
  • Spielzimmer
  • Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Sakhu, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and green areas close to bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$894,890
Wohnanlage Andamaya
Phuket, Thailand
von
$695,628
Wohnanlage New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$242,651
Wohnanlage Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Choeng Thale, Thailand
von
$2,46M
Wohnanlage Pier22 Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Thailand
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Sakhu, Thailand
von
$176,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Baan Plai Laem, Thailand
von
$360,177
Ein Komplex von Villen mit Pools 300 Meter vom Meer, in einer prestigeträchtigen Gegend von Samui, umgeben von Premium-Hotels und Residenzen.Das Projekt umfasst 15 exklusive Villen mit jeweils eigenem Pool und Parkplatz. Optionen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sind verfügbar. Volle Innendekora…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$133,505
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einzigartige Gelegenheit für Investoren: Luxus-Wohnungen im Herzen von Jomtien mit hohem Ertrag!Mietertrag: bis zu 8%Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Entfernung zum Strand: nur 500 Meter!AQUAROUS ist entworfen, um die Bedürfnisse aller Familien zu erfüllen. Es bietet Komfort für al…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$343,724
Der Komplex ist von malerischen Natur umgeben und verbindet sich harmonisch mit ihm. Landschaftsgestaltung mit Wasserelementen, glatten Linien und grünen Pfaden schafft eine gemütliche und friedliche Atmosphäre. Der Komplex selbst verfügt über einen komfortablen Bereich zum Wandern mit Kinde…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen