Wohnkomplex Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Vertrag für ein garantiertes Einkommen von 7% pro Jahr für 5 Jahre.

Oder ein Vertrag für die Einkommensabteilung 60/40 zwischen dem Eigentümer und dem Hotel zugunsten des Eigentümers.

Sea Heaven ist ein exklusiver Resortkomplex auf der ersten Linie von Naithon Beach, der als einer der besten auf der Insel gilt.

Die Fläche des Projekts ist 99.200 m2, auf dieser Seite werden 4 Gebäude mit Wohnungen, 15 Villen und 3 Gewerbegebäude mit Geschäften gebaut.

Das Projekt besteht aus 471 Wohnungen - Studios, Wohnungen mit ein und zwei Schlafzimmern, von 28 m2 bis 80 m2.

Der Preis der Apartments beinhaltet - ein Möbelpaket, Dekoration, Sanitär, Einbauküche, Einbauschränke, Klimaanlage.

Das Gebiet verfügt über eine 500-Meter-Blumengasse, 5 gemeinsame Pools, von denen einer auf dem Dach ist, 4 Restaurants, 2 Bars, 23 Boutique-Shops, eine Lobby, Parkplätze und 4 Fitness-Studios.

Fertigstellungsdatum: Lieferbar 2025.

Infrastruktur:

Schwimmbäder

Fitnesscenter

Yogazone

Arbeitsbereiche

Spielzimmer

Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.