Wohnkomplex Bang Tao Condo

Choeng Thale, Thailand
von
$139,000
12
ID: 19984
Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale
  • Adresse
    phk4018

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Über den Komplex

Einführung einer einzigartigen Gemeinschaft, in der ein moderner Lebensstil mit der umliegenden Natur kombiniert wird. Der Wohnkomplex besteht aus Wohnungen, Villen und einem Hotel, das mit Smart Home Features ausgestattet ist, und grüne Energie und ergänzt durch Geschäftsräume, mit Restaurants, Erholungsgebieten, Unterhaltung und Business-Eventsstätten.

Geräumige, moderne Apartments für komfortables Wohnen, Kombination von Stil, Raum und Funktionalität. Von Fassadenoberflächen, Einfahrten und Layouts bis zur Füllung der Innenräume. Diese Komponenten haben ein ganz neues Lebensniveau geschaffen, für diejenigen, die Phuket zu ihrem Zuhause machen wollen.

Das Konzept des Komplexes ist für kurz- und langfristiges Leben konzipiert und die Rendite von Investitionen aus der Miete zu maximieren. Einzigartige Lösungen, um Platz durch Transformatormöbel, Ressourcenschonung und innovative Technologien zu optimieren, bieten einen hohen Komfort, sowie eine hohe Nachfrage bei Touristen, zusammen mit einem stabilen Cashflow für Investoren, was eine garantierte Rückkehr von 5% bedeutet.


Wohnungen Layouts

  • Studio - ab 36 m2 / Preis ab $139,000
  • 1-Schlafzimmer - ab 51 m2 / Preis ab $197.000
  • 2-Zimmer - ab 72 m2 / Preis ab $278,000
  • 3-Schlafzimmer - ab 108 m2 / Preis ab $476.000
  • 2-Zimmer-Duplex - ab 270 m2 / Preis ab $1.219.500
  • 2-Zimmer-Penthouse - ab 88 m2 / Preis ab $381,000
  • 3-Zimmer-Penthouse - ab 124 m2 / Preis ab $536.000

Möbel und Geräte

  • Studio - ab $6,800
  • 1-Schlafzimmer - ab $8,200
  • 2-Schlafzimmer - ab $12,200
  • 3-Schlafzimmer - ab $17.700
  • 2-Zimmer-Duplex - ab $27,200
  • 2-Zimmer-Penthouse - ab $19.000
  • 3-Zimmer-Penthouse - ab $24.500

Infrastruktur des Komplexes

Unternehmen HUB

  • Gewerbefläche
  • Amt
  • Bankzweig
  • Konferenzsaal
  • Co-working
  • Café

Gastronomische HUB

  • Restaurants
  • Kaffeehaus
  • Backwaren
  • Bar

Unterhaltung HUB

  • Tierzone
  • Familien- und Kinderclub
  • Außenräume
  • 9 Schwimmbäder

Wellness HUB

  • Gymnasium
  • Sauna
  • Yoga
  • SPANIEN

Das Bang Tao Gebiet auf Phuket Island in Thailand ist bekannt für seine schönen Strände, klares Wasser und luxuriöse Resorts. Es ist ein ruhiger Ort, ideal für einen erholsamen Urlaub weg von der Hektik und der Hektik. Bang Tao Der Strand ist einer der schönsten Strände der Insel, mit weißem Sand und den warmen Gewässern des Andaman Meeres. Das Gebiet beherbergt auch luxuriöse Resorts mit einer Vielzahl von Dienstleistungen und Aktivitäten wie Spa-Behandlungen, High-End-Restaurants und Wasser-basierte Aktivitäten wie Tauchen und Schnorcheln. Bang Tao ist auch für seine grünen Wälder und malerischen Hügel bekannt, wodurch große Geh- und Fotomöglichkeiten geschaffen werden.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 51.0
Preis pro m², USD 3,863
Wohnungspreis, USD 197,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 72.0 – 270.0
Preis pro m², USD 3,861 – 4,517
Wohnungspreis, USD 278,000 – 1,22M
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 108.0 – 124.0
Preis pro m², USD 4,323 – 4,407
Wohnungspreis, USD 476,000 – 536,000
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 36.0
Preis pro m², USD 3,861
Wohnungspreis, USD 139,000

Standort auf der Karte

Choeng Thale, Thailand

