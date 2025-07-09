Wohnkomplex Bang Tao Condo

Einführung einer einzigartigen Gemeinschaft, in der ein moderner Lebensstil mit der umliegenden Natur kombiniert wird. Der Wohnkomplex besteht aus Wohnungen, Villen und einem Hotel, das mit Smart Home Features ausgestattet ist, und grüne Energie und ergänzt durch Geschäftsräume, mit Restaurants, Erholungsgebieten, Unterhaltung und Business-Eventsstätten.

Geräumige, moderne Apartments für komfortables Wohnen, Kombination von Stil, Raum und Funktionalität. Von Fassadenoberflächen, Einfahrten und Layouts bis zur Füllung der Innenräume. Diese Komponenten haben ein ganz neues Lebensniveau geschaffen, für diejenigen, die Phuket zu ihrem Zuhause machen wollen.

Das Konzept des Komplexes ist für kurz- und langfristiges Leben konzipiert und die Rendite von Investitionen aus der Miete zu maximieren. Einzigartige Lösungen, um Platz durch Transformatormöbel, Ressourcenschonung und innovative Technologien zu optimieren, bieten einen hohen Komfort, sowie eine hohe Nachfrage bei Touristen, zusammen mit einem stabilen Cashflow für Investoren, was eine garantierte Rückkehr von 5% bedeutet.



Wohnungen Layouts

Studio - ab 36 m2 / Preis ab $139,000

1-Schlafzimmer - ab 51 m2 / Preis ab $197.000

2-Zimmer - ab 72 m2 / Preis ab $278,000

3-Schlafzimmer - ab 108 m2 / Preis ab $476.000

2-Zimmer-Duplex - ab 270 m2 / Preis ab $1.219.500

2-Zimmer-Penthouse - ab 88 m2 / Preis ab $381,000

3-Zimmer-Penthouse - ab 124 m2 / Preis ab $536.000

Möbel und Geräte

Studio - ab $6,800

1-Schlafzimmer - ab $8,200

2-Schlafzimmer - ab $12,200

3-Schlafzimmer - ab $17.700

2-Zimmer-Duplex - ab $27,200

2-Zimmer-Penthouse - ab $19.000

3-Zimmer-Penthouse - ab $24.500

Infrastruktur des Komplexes

Unternehmen HUB

Gewerbefläche

Amt

Bankzweig

Konferenzsaal

Co-working

Café

Gastronomische HUB

Restaurants

Kaffeehaus

Backwaren

Bar

Unterhaltung HUB

Tierzone

Familien- und Kinderclub

Außenräume

9 Schwimmbäder

Wellness HUB

Gymnasium

Sauna

Yoga

SPANIEN

Das Bang Tao Gebiet auf Phuket Island in Thailand ist bekannt für seine schönen Strände, klares Wasser und luxuriöse Resorts. Es ist ein ruhiger Ort, ideal für einen erholsamen Urlaub weg von der Hektik und der Hektik. Bang Tao Der Strand ist einer der schönsten Strände der Insel, mit weißem Sand und den warmen Gewässern des Andaman Meeres. Das Gebiet beherbergt auch luxuriöse Resorts mit einer Vielzahl von Dienstleistungen und Aktivitäten wie Spa-Behandlungen, High-End-Restaurants und Wasser-basierte Aktivitäten wie Tauchen und Schnorcheln. Bang Tao ist auch für seine grünen Wälder und malerischen Hügel bekannt, wodurch große Geh- und Fotomöglichkeiten geschaffen werden.