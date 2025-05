Villa Mali Thai Pool Villa

Thalang, Thailand

Konzept DesignFür Ihr größtes Leben an einem bestimmten Ort ist THE RESIDENCE PRIME für Exklusivität in allen Aspekten Ihres privilegierten Lebens konzipiert. Mehr als ein einfaches “Heimat” aber ein wertvolles Geschenk namens “Perfektion”. Das ultimative in Ihrer Reichweite. Entdecken Sie d…