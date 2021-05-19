  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Phuket
  4. Villa Laguna Park 2

Villa Laguna Park 2

Phuket, Thailand
von
$800,466
;
21
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 3866
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.23

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Laguna Park 2 ist ein modernes Stadthausprojekt und eine Villa, die aus 53 Wohneinheiten besteht - 28 Stadthäuser und 25 Villen.

Das Projekt befindet sich in: 390/1 น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand, inmitten tropischen Grüns.

Das Projekt befindet sich neben dem Laguna Phuket Resort-Komplex, der auf einer Fläche von 1000 Hektar entlang eines drei Kilometer langen unberührten Strandabschnitts in der Bucht von Bang Tao errichtet wurde.
Es ist einer der größten und schönsten Strände der Insel mit einer entwickelten Infrastruktur, mit der Sie bequem leben können.

Der Landkomplex liegt nur eine 20-minütige Fahrt vom kürzlich erweiterten internationalen Flughafen Phuket entfernt!

Den Bewohnern des Komplexes werden Möglichkeiten zur Premium-Entspannung geboten, dank derer sich der Komplex als erstklassiges Reiseziel einen Namen gemacht hat.
Die Infrastruktur umfasst eine Reihe von Premium-Resorts, die berühmten Spa-Zentren Banyan Tree und Angsana, 30 Restaurants und Bars, darunter den Xana Beach Club, und einen Golfplatz.

Es gibt alles für einen komfortablen Aufenthalt und Zeitvertreib.

Arten und Details des Stadthauses:
- Standard: 3 Etagen, 2 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 WC ( 318 qm )
- Deluxe: 3 Etagen, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 WC, privater Pool ( 318 qm )

Arten und Details der Villa:
- Standard: 3 Etagen, 4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer ( 550 qm )
- Deluxe: 3 Etagen, 5 Schlafzimmer, 5 Badezimmer, privater Pool ( 550 qm )

LCD-PLUS:
- Pool
- Moderne Fitness
- Großes Erholungsgebiet
- Parken
- 24-Stunden-Sicherheits- und Videoüberwachungssystem
- Restaurants
- Bar
- XANA Beach Club



Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien in Thailand sprechen! Wir beraten Sie KOSTENLOS!

Standort auf der Karte

Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Alisa
Choeng Thale, Thailand
von
$591,295
Villa Highland Park Residences Bangtao
Choeng Thale, Thailand
von
$1,23M
Villa Serene Raya Bangjo
Si Sunthon, Thailand
von
$769,897
Villa Banyan Tree Grand Residences Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$2,46M
Villa Sai Taan Villa
Choeng Thale, Thailand
von
$1,65M
Sie sehen gerade
Villa Laguna Park 2
Phuket, Thailand
von
$800,466
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Alle anzeigen Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Provinz Phuket, Thailand
von
$524,059
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Luxusvillen mit vielen Annehmlichkeiten und entwickelten Infrastruktur!Mögliche Mietrendite: ~6%!Minimalistische Premium-Design im tropischen Stil!Möbel und Dekoration: voll ausgestattete Küche (Fenster, Kühlschrank, Herd, Kapuze), Einbauschränke, Gästebad, Speisekammer.MONO Champaca - exklu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Alle anzeigen Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thailand
von
$1,18M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 571–827 m²
3 Immobilienobjekte 3
"Lavish Estates" - the pride of Elite Manor and the first developer project of elite real estate on Phuket Particular attention is paid to innovative and functional design, which meets exclusively to customer needs. For obvious reasons, it is ideal for living and worthy of investment. Th…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
571.5
46,80M
Wohnung 5 zimmer
751.4 – 827.2
63,56M – 64,03M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Thailand
von
$1,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 342–477 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die Harmonie zwischen Minimalismus und Luxus in einer wunderschönen Naturlandschaft suchen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Personen konzipiert, die Wert auf Komfort und Privatsphäre legen.Über den Standort: Die …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen