Villa Laguna Park 2

Laguna Park 2 ist ein modernes Stadthausprojekt und eine Villa, die aus 53 Wohneinheiten besteht - 28 Stadthäuser und 25 Villen.



Das Projekt befindet sich in: 390/1 น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand, inmitten tropischen Grüns.



Das Projekt befindet sich neben dem Laguna Phuket Resort-Komplex, der auf einer Fläche von 1000 Hektar entlang eines drei Kilometer langen unberührten Strandabschnitts in der Bucht von Bang Tao errichtet wurde.

Es ist einer der größten und schönsten Strände der Insel mit einer entwickelten Infrastruktur, mit der Sie bequem leben können.



Der Landkomplex liegt nur eine 20-minütige Fahrt vom kürzlich erweiterten internationalen Flughafen Phuket entfernt!



Den Bewohnern des Komplexes werden Möglichkeiten zur Premium-Entspannung geboten, dank derer sich der Komplex als erstklassiges Reiseziel einen Namen gemacht hat.

Die Infrastruktur umfasst eine Reihe von Premium-Resorts, die berühmten Spa-Zentren Banyan Tree und Angsana, 30 Restaurants und Bars, darunter den Xana Beach Club, und einen Golfplatz.



Es gibt alles für einen komfortablen Aufenthalt und Zeitvertreib.



Arten und Details des Stadthauses:

- Standard: 3 Etagen, 2 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 WC ( 318 qm )

- Deluxe: 3 Etagen, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 WC, privater Pool ( 318 qm )



Arten und Details der Villa:

- Standard: 3 Etagen, 4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer ( 550 qm )

- Deluxe: 3 Etagen, 5 Schlafzimmer, 5 Badezimmer, privater Pool ( 550 qm )



LCD-PLUS:

- Pool

- Moderne Fitness

- Großes Erholungsgebiet

- Parken

- 24-Stunden-Sicherheits- und Videoüberwachungssystem

- Restaurants

- Bar

- XANA Beach Club







Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien in Thailand sprechen! Wir beraten Sie KOSTENLOS!