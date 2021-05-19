  1. Realting.com
  3. Villa MONO Champaca

Provinz Phuket, Thailand
von
$524,059
;
9
ID: 27384
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Luxusvillen mit vielen Annehmlichkeiten und entwickelten Infrastruktur!
Mögliche Mietrendite: ~6%!
Minimalistische Premium-Design im tropischen Stil!

Möbel und Dekoration: voll ausgestattete Küche (Fenster, Kühlschrank, Herd, Kapuze), Einbauschränke, Gästebad, Speisekammer.

MONO Champaca - exklusive einstöckige Villen im japanischen Stil mit eigenem Salzpool und Smart Home System 15 Minuten von den besten Stränden von Phuket entfernt.

Ausstattung und Infrastruktur: Gated Community mit Sicherheit, Videoüberwachung, Parkplatz für 2 Autos, Fitness, Spielplatz, Café, Smart Smart Home System, Salzpool, Terrasse, Lounge-Zone, Landschaftsgarten.

Ort:
- in der Nähe: Geschäfte, Cafés, Restaurants, Boxzimmer;
- Nai Thon Beach - 13 Minuten
- 11 km zum Flughafen.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

