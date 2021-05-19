Villa MONO Champaca

Luxusvillen mit vielen Annehmlichkeiten und entwickelten Infrastruktur!

Mögliche Mietrendite: ~6%!

Minimalistische Premium-Design im tropischen Stil!

Möbel und Dekoration: voll ausgestattete Küche (Fenster, Kühlschrank, Herd, Kapuze), Einbauschränke, Gästebad, Speisekammer.

MONO Champaca - exklusive einstöckige Villen im japanischen Stil mit eigenem Salzpool und Smart Home System 15 Minuten von den besten Stränden von Phuket entfernt.

Ausstattung und Infrastruktur: Gated Community mit Sicherheit, Videoüberwachung, Parkplatz für 2 Autos, Fitness, Spielplatz, Café, Smart Smart Home System, Salzpool, Terrasse, Lounge-Zone, Landschaftsgarten.

Ort:

- in der Nähe: Geschäfte, Cafés, Restaurants, Boxzimmer;

- Nai Thon Beach - 13 Minuten

- 11 km zum Flughafen.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.