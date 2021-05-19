  1. Realting.com
Villa HOME TOWN

Provinz Phuket, Thailand
$444,049
10
ID: 33053
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Русский Русский

Eine einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen auf der Insel Phuket zu investieren! Dies ist die perfekte Wahl für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen!
700m zum Strand!
Ausstattung: Lobby, Bibliothek, Kaffee-Bar, öffentliche Klinik, Restaurant, Rund-um-die-Uhr-Shop, Gemeinschaftspool, Multifunktionshalle, Sporthalle, Kinderspielraum, Sicherheit.
Ort:
- 700 m zum Naiyang Strand:
- nur wenige Gehminuten Cafés, Restaurants, Fitnesshallen, Spas, Geschäfte;
- Nach Phuket International Flughafen 10 Minuten mit dem Auto.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

