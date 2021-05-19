Villa HOME TOWN

Eine einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen auf der Insel Phuket zu investieren! Dies ist die perfekte Wahl für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen!
700m zum Strand!
Ausstattung: Lobby, Bibliothek, Kaffee-Bar, öffentliche Klinik, Restaurant, Rund-um-die-Uhr-Shop, Gemeinschaftspool, Multifunktionshalle, Sporthalle, Kinderspielraum, Sicherheit.
Ort:
- 700 m zum Naiyang Strand:
- nur wenige Gehminuten Cafés, Restaurants, Fitnesshallen, Spas, Geschäfte;
- Nach Phuket International Flughafen 10 Minuten mit dem Auto.
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.