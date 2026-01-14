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Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years

Pa Khlok, Thailand
von
$178,037
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ID: 21942
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1006860000
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 11.12.24

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Pa Khlok

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

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Wer ist es für:
Eine ideale Wahl für diejenigen, die eine Kombination aus Luxus, Natur und Wellness suchen. Das Projekt eignet sich sowohl für den persönlichen Wohnsitz als auch für Investoren, die ein stabiles Mieteinkommen erzielen möchten.

Über den Standort:
Ozon Villa Phuket liegt im malerischen Thalang Bereich von Phuket, nur 30 Minuten vom internationalen Flughafen Phuket und 20 Minuten vom Thalang Hospital entfernt. Wichtige Attraktionen wie Phuket Airpark, Tonsai Waterfall und Phuket ATV Tour sind in der Nähe und bieten verschiedene Möglichkeiten für Freizeit und Abenteuer.

Über das Projekt:
Ozon Villa Phuket ist ein exklusiver Komplex von Luxusvillen mit verschiedenen Arten von Wohnungen, von gemütlichen 1-Zimmer-Villen bis zu geräumigen 7-Zimmer-Villen. Die Villen reichen von 87 bis 525 qm, mit Grundstücken von 84.28 bis 656 qm, die alle Bedürfnisse und Vorlieben erfüllen. Alle Villen werden mit einer Garantie von 8% jährlichen Rendite für 5 Jahre verkauft und ein Rückkaufprogramm mit einem 110% Gewinn im 5. Jahr. Käufer profitieren von kostenlosen Wartung, Möbeln, medizinischen Check-up und kostenlose Unterkunft.

Einrichtungen:
Café, CCTV, Fitness, Garten, Golf, Lobby, Lounge, Parkplatz, Sauna, Sicherheit, Spa-Zimmer, Pool, privater Pool mit Hydro Spa, High-Speed-Internet, Kabel-HDTV, Housekeeping-Service, Flughafentransfer, Wander- und Radwege.

Investitionsattraktivität:
Das Projekt bietet ein festes Einkommen von 8% pro Jahr und einen garantierten Rückkauf mit Gewinn. Kostenlose jährliche Unterkunft und vollständige Deckung der Wartungskosten machen dieses Angebot einzigartig für Investoren. Die Lage und die Vielfalt der Annehmlichkeiten sorgen für Mietstabilität und hohe Nachfrage.

TOP-3 Funktionen:

  1. Garantierte 8 % Einkommen für 5 Jahre.
  2. Rückkaufprogramm mit 110% Gewinn.
  3. Perfekte Kombination aus Luxus, Natur und Wellness.

Schreiben Sie das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets sind ein Geschenk mit dem Kauf einer Immobilie mit uns auf der Insel Phuket, Preis von $100.000.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 90.0 – 525.0
Preis pro m², USD 711 – 2,073
Wohnungspreis, USD 194,466 – 418,849

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Pa Khlok, Thailand

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