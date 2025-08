Villa Walai Layan Villas Phuket

Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*

Für wen es ist:

Die perfekte Wahl für alle, die sich nach einem luxuriösen Leben am Meer sehnen, Wert auf Komfort legen und in prestigeträchtige Immobilien investieren möchten. Das Projekt ist für Familien, Investoren und alle konzipiert, die dem täglichen Trubel entfliehen und sich in ein paradiesisches Refugium zurückziehen möchten.

Über den Standort:

Die Villen liegen in der Nähe von Layan Beach an der Westküste von Phuket und bieten direkten Zugang zu unberührten Stränden und kristallklarem Wasser. Das Projekt ist von Top-Attraktionen wie Laguna Golf, Phuket Elephant House Sanctuary und Blue Tree Phuket umgeben.

Über das Projekt:

Walai Layan Villas Phuket verkörpert Luxus und Komfort. Es bietet Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern mit einer Größe von 267 bis 450 m². Moderne Innenräume, private Pools und Gärten schaffen eine harmonische Umgebung, um das Leben in einem tropischen Paradies zu genießen.

Annehmlichkeiten:

Café, Videoüberwachung, Fitnesscenter, Garten, Parkplatz, Restaurant, Sicherheitsdienst, Shuttleservice, Swimmingpool.

Investitionsattraktivität:

Die hervorragende Lage und die hochwertige Bauweise machen diese Villen nicht nur zu einer attraktiven Wohnoption, sondern auch zu einer vielversprechenden Investition mit potenziellem Wertwachstum und stetigen Mieteinnahmen.

Top 3 Merkmale:

Perfekte Mischung aus modernem Komfort und tropischer Natur. Direkter Zugang zu den bezaubernden Stränden von Layan und Bangtao. Hohes Maß an Privatsphäre und Sicherheit.

Kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets sind ein Geschenk beim Kauf einer beliebigen Immobilie auf der Insel Phuket von uns im Wert von 100.000 USD oder mehr.