Penthäuser mit Bergblick kaufen in Alicante, Spanien

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Torrevieja
340
Benidorm
15
Alicante
49
la Marina Baixa
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23 immobilienobjekte total found
Penthouse in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,38M
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
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Penthouse 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Stockwerk 1/1
Atemberaubende Maisonette-Wohnung im obersten Stockwerk mit großer Dachterrasse, nur 200 Met…
$413,710
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Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Stockwerk 24/25
Schlüsselfertiges High-End-Penthouse mit großer Sonnenterrasse, herrlichem Meerblick und vie…
$1,21M
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Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
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Penthouse 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
Schlüsselfertiges exklusives High-End-Maisonette-Penthouse mit privatem Pool, großer Terrass…
$1,64M
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 1
Exklusives High-End-Luxus-Penthouse mit privatem Pool und großer Dachterrasse auf einem Golf…
$1,10M
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Penthouse 4 zimmer in Dolores, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 2/2
Erstaunliches Penthouse mit Zugang zum Gemeinschaftspool und einer privaten Dachterrasse mit…
$355,831
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 128 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$1,75M
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Calpe in der Nähe von Las Salina…
$796,716
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Penthouse 4 zimmer in Denia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 5/5
Schlüsselfertiges fantastisches Penthouse am Strand mit herrlichem Meerblick, Swimmingpool u…
$745,507
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Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Faszinierendes Penthouse mit privater Dachterrasse, Spa-Zugang und Panoramablick, gelegen in…
$410,471
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Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op …
$697,574
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Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Großes Penthouse mit Innen- und Außenpools, Fitnessraum, Spa und großer Dachterrasse Lief…
$981,400
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Penthouse 3 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in Benitachell Alicante Costa Blanca Entdecken Sie diese geräumigen …
$545,425
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Penthouse 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1
Erstaunliches Golfresort-Doppelhaus mit einer großzügigen Dachterrasse und einem großen Geme…
$368,091
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Penthouse 3 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen in Hondón mit Blick auf die Weinberge Hondón de las N…
$256,249
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Penthouse 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen in Hondón mit Blick auf die Weinberge Hondón de las N…
$355,254
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Penthouse 4 zimmer in Aspe, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Garten und herrlichem Bergblick inmitten de…
$236,642
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Penthouse in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
NEUBAU-DACHGESCHOSS-WOHNUNG IN CIUDAD QUESADA Neubau-Dachgeschoss-Wohnung in Ciudad Quesada…
$201,330
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Exklusives Angebot - ein luxuriöses Penthouse in einer renommierten Wohngegend im südlichen …
$484,483
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Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Geräumiges Duplex-Penthouse mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern zum Verkauf in Guardamar. Dies…
$408,042
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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