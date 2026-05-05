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Penthäuser am See in Alicante, Spanien

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Torrevieja
257
Benidorm
18
Alicante
41
la Marina Baixa
164
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8 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Stockwerk 1/1
Erstaunliches Doppelhaus im obersten Stock mit atemberaubendem Seeblick, einer privaten Dach…
$402,951
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Penthouse 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Garage und herrli…
$287,492
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/2
Ein hochwertiges Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, Grünflächen und Schwi…
$345,222
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Penthouse 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Apartment in Toplage nahe dem Strand mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool und S…
$363,423
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Penthouse 4 zimmer in La Mata, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 6/6
High-End-Luxus-Strand-Penthouse mit Meerblick, großer Dachterrasse und Pool nur 100 Meter vo…
$1,09M
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/2
Luxuriöse Maisonette in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse, einem Gemeinschaft…
$366,226
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Penthouse 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 5/5
Elegantes Penthouse mit herrlicher Aussicht in einer modernen Wohnanlage mit Spa-Bereich und…
$397,178
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Dachgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Se…
$370,877
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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