Zypern & ndash; ein beliebtes Ziel unter den ausländischen Immobilienkäufer. Neben den Wohnungsmarkt Mehrfamilien gibt es gut ausgebautes Segment der individuellen Wohnungsbau. Privatsektor Häuser vertritt, Ferienhäuser, Stadthäuser und teure Villa an der Küste. Preise für private Unterkünfte reichen von Hunderttausenden von mehreren Millionen Euro. Kosten des Projekts hängt von der Baujahr, Lage, Fläche, Projekt und die Verfügbarkeit von Reparatur und Möbel. Viele der Hütten mit einem Swimmingpool ausgestattet sind, verfügen über einen Hof und einen kleinen Bereich. P>

Es ist erwähnenswert, dass der Kauf von teueren Immobilien trägt eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten oder sogar die Staatsbürgerschaft. Jedoch wird der Käufer ein Bürger, erhält nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten in Form von Steuern. P>

Neben Wohnungen, Häuser in Zypern Saison Nachfrage bei den Mietern. Cottages Die Preise reichen von 40 bis 200 Euro pro Nacht. Im Winter für Immobilien der Nachfrage sinkt, aber die kalte Jahreszeit auf der Insel ist kurz, so oft die Käufer des Erwerb von Immobilien zu Anlagezwecken & ndash; für die anschließende Leasing. Die beliebteste Reiseziel Eigenschaft in der ersten Zeile, der Preis dieser Objekte über dem Rest. P>