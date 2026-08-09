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Wohnimmobilien in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

;
Korfu
42
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
160
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
226
Municipal Unit of Loutraki Perachora
225
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913 immobilienobjekte total found
Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Wohnung in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 50 Quadratmetern im östlichen Peloponnes - Hermioni…
$80,720
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Doukades, Griechenland
Villa
Doukades, Griechenland
Fläche 485 m²
Villa zum Verkauf von 485 qm auf der Insel Korfu. Von den Fenstern aus kann man das Meer, di…
$1,73M
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Grekodom Development
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Wohnung in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 52 m²
Wohnung zum Verkauf von 52 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$192,574
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf Maisonette Fläche von 120 Quadratmetern. m in Lefkimmi Das Anwesen besteht aus …
$115,314
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Der Keller besteht a…
$979,135
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Grekodom Development
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Wohnung 2 zimmer in Loutraki, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
In einer der begehrtesten Gegenden von Loutraki gelegen, nur 230 Meter vom Strand entfernt, …
$86,292
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Sideris Real Estate
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Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 74 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 74 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das…
$288,284
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Grekodom Development
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Wohnung in Vrachati, Griechenland
Wohnung
Vrachati, Griechenland
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf von 75 Quadratmetern im östlichen Peloponnes. Die Wohnung befindet sich …
$201,799
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Grekodom Development
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Wohnung in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Fläche 42 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 42 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die …
$148,755
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
$2,77M
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Über dem kristallklaren Wasser des Saronischen Golfs, in der prestigeträchtigen Küsten Enkla…
$692,573
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Reihenhaus in Region Peloponnes, Griechenland
Reihenhaus
Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 240 Quadratmetern auf der Peloponnes-Halbinsel im Bau. Das S…
$553,506
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Villa in Kontokali, Griechenland
Villa
Kontokali, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 230 qm. auf der Insel Korfu. Der erste Stock besteht aus e…
$1,50M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Ferienhaus in Geraki, Griechenland
Ferienhaus
Geraki, Griechenland
Fläche 120 m²
Ein Haus von 120 qm im Westen von Peloponnese zu verkaufen. Es liegt in der Nähe der Stadt S…
$177,106
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Loutraki in der Nähe von Corinth, möblierte Wohnung von 56 qm hell 1. Stock ohne Aufzug und …
$217,923
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Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$200,720
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Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 87 m²
Haus kaufen in Agios Panteleimonas Verkauf: Ein freistehendes Haus, das Folgendes umfasst: …
$115,314
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$531,319
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
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Villa 6 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In einer der begehrtesten Gegenden von Loutraki, nur 700 Meter vom Meer entfernt, wird ein a…
$637,618
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Ipsos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 274 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 274 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$1,01M
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Reihenhaus in Agia Eleni, Griechenland
Reihenhaus
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zum Verkauf Maisonette von 85 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock …
$177,106
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Villa in Nerantza, Griechenland
Villa
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 500 qm in Peloponnes. Villa besteht aus 5 Schlafzimmern, 3…
$2,31M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 220 qm in Thessaloniki. Der Untergeschoss besteht aus eine…
$531,319
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Steinhaus von 215 qm in Muria Dorf, Gortynia. Es ist ein 2-stöckiges Haus in sehr gutem Zust…
$233,073
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Zu verkaufen Wohnung von 33 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es bes…
$153,492
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Erymanthos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Erymanthos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 271 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 271 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Wohnzimmern…
$554,933
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Eigenschaftstypen in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln

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