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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Lefkada, Griechenland

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Villa in Tsoukalades, Griechenland
Villa
Tsoukalades, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 200 qm in Ionischen Inseln. Keller besteht aus einem Schlaf…
$2,48M
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Grekodom Development
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Studio 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/3
Resort-Apartments • Golden Visa • Lefkada, Ionisches Meer Moderne Studio-Apartments in ei…
$285,103
MwSt.
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Haus 4 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Haus 4 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 820 m²
Luxury Villa for Sale in Lefkada, Nydri Property Details Location: Ellomeno, Lefkad…
$619,151
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Lefkada, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
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