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Wohnungen in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

;
Korfu
21
Municipal Unit of Loutraki Perachora
125
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
125
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
32
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239 immobilienobjekte total found
Wohnung in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 50 Quadratmetern im östlichen Peloponnes - Hermioni…
$80,720
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Wohnung in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 52 m²
Wohnung zum Verkauf von 52 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$192,574
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Wohnung 2 zimmer in Loutraki, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
In einer der begehrtesten Gegenden von Loutraki gelegen, nur 230 Meter vom Strand entfernt, …
$86,292
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Wohnung in Vrachati, Griechenland
Wohnung
Vrachati, Griechenland
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf von 75 Quadratmetern im östlichen Peloponnes. Die Wohnung befindet sich …
$201,799
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Wohnung in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Fläche 42 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 42 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die …
$148,755
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
$2,77M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Loutraki in der Nähe von Corinth, möblierte Wohnung von 56 qm hell 1. Stock ohne Aufzug und …
$217,923
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Zu verkaufen Wohnung von 33 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es bes…
$153,492
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 44 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 44 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock.…
$181,829
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es bes…
$230,238
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$421,513
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Wohnung 2 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/4
Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, diese neu gebaute 43 zu besitzen. 67 qm Wohnung nur 650…
$171,436
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in Ostpeloponnes . Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$425,055
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/3
Unter dem Bau eines neuen dreistöckigen Wohnungsgebäudes in Loutraki. Meerblick. Moderne Kon…
$488,420
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$123,974
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
In einem modernen und eleganten Wohnhaus wird ein schönes und helles, neu gebautes 66 m2 Apa…
$265,252
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali Wohnung von 55 qm möblierte 2. Etage hell in gutem Zustand, mit un…
$116,537
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Loutraki im Zentrum der Gemeinde, Wohnung von 60 qm penthouse 5. Stock luftig und hell, mit …
$128,190
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Wohnung 2 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
Zum Verkauf 28 qm Wohnung, 2. Stock, komplett renoviert und möbliert, ideal für den Vermiete…
$87,216
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/4
Zu verkaufen eine moderne 86 qm. Wohnung in einem neu gebauten vierstöckigen Gebäude in Lout…
$387,977
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befinde…
$442,766
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
Zum Verkauf eine moderne 73,33 qm. Wohnung in einem neu gebauten vierstöckigen Gebäude in Lo…
$294,663
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Eine ausgezeichnete Eckwohnung von 108 qm ist zum Verkauf, befindet sich in einem erhöhten E…
$327,217
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Wohnung in Kerasia, Griechenland
Wohnung
Kerasia, Griechenland
Fläche 43 m²
Zu verkaufen Wohnung von 43 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im …
$144,142
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Velo in der Nähe von Corinth Nerantza Dorf, Wohnung von 58 qm erhöhten Erdgeschoss, auf eine…
$96,143
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/3
Unter dem Bau eines neuen dreistöckigen Wohnungsgebäudes in Loutraki. Meerblick. Moderne Kon…
$511,958
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ano Garouna, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ano Garouna, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Verkauf: Apartment mit 1 Schlafzimmer in Moraitika, Korfu – 37 qm Dieses komfortable 37 qm …
$112,033
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf eine 100 qm Wohnung befindet sich in einer der lebhaftesten und begehrtesten Geg…
$267,318
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zum Verkauf Wohnung von 122 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$655,293
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Eigenschaftstypen in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

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