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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Kalavryta, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 222 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 222 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$271,563
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$236,142
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 148 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 148 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$118,071
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kalavryta, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kalavryta, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Zu verkaufen Wohnung von 113 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 2. Stoc…
$200,720
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kalavryta, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kalavryta, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Kalavryta Peloponnes Siedlung Kalyvitis Einfamilienhaus von 150 qm auf einem Grundstück von …
$291,341
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Kalavryta, Griechenland

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