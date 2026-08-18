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Wohnimmobilien in Zakynthos Municipality, Griechenland

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Laganas Municipal Unit
4
Zakynthos Municipal Unit
7
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Eine wirklich außergewöhnliche Gelegenheit, eine von nur zwei neu gestalteten High-End-Ville…
$2,42M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
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Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Eine wirklich außergewöhnliche Gelegenheit, eine von nur zwei neu gestalteten High-End-Ville…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
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Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
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DD CO DEDD CO DE
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalamaki, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalamaki, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 225 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 225 qm in Zante. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$1,12M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
$2,77M
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Ferienhaus 2 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Ferienhäuser auf Zakynthos – Im Verkauf stehen moderne Ferienhäuser (ca. 32 m²) auf der t…
$29,118
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
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Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 2
Residenz auf Zakynthos, 140 m² – 3.000 m² Grundstück – 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer – 1/6 Mi…
$154,417
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Katastari, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Katastari, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Zante. 1. Stock besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$495,898
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Ferienhaus in Lithakia, Griechenland
Ferienhaus
Lithakia, Griechenland
Fläche 350 m²
Zum Verkauf drei Immobilien mit einer Gesamtfläche von 350 qm und ein Lager von 16 qm auf ei…
$885,531
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
$2,77M
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Ferienhaus in Planos, Griechenland
Ferienhaus
Planos, Griechenland
Fläche 200 m²
Einfamilienhaus von 200 qm zu verkaufen auf einem Grundstück von 4700 qm im Varres Bereich v…
$354,213
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Villa 3 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
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Eigenschaftstypen in Zakynthos Municipality

wohnungen
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Immobilienangaben in Zakynthos Municipality, Griechenland

mit Garten
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