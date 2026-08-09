Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Patras
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Municipality of Patras, Griechenland

;
Municipal Unit of Patras
3
Patras
3
Municipal Unit of Paralia
4
9 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Patras, Griechenland
Villa
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$755,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$194,817
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 352 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 352 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einer Küche, einem…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 360 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimme…
$472,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Western Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdge…
$224,335
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 144 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm in Western Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$141,685
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Westpeloponnes. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es …
$82,650
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Municipality of Patras

häuser

Immobilienangaben in Municipality of Patras, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen