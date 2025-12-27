  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Regionalbezirk Athen-Zentrum, Griechenland

Athen
2
Municipality of Athens
2
Municipality of Dafni Ymittos
1
Municipal Unit of Dafni
1
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Griechenland
von
$184,652
Das Tranio-Team hat eine Baustelle in einer ruhigen, sauberen Gegend im Zentrum von Athen gekauft und schließt ein 6-stöckiges Apartmentgebäude ab. Es wird ein modernes Gebäude mit Aufzug und Gewerbefläche im Erdgeschoss. 11 Apartments und Studios werden mit Finishing, Badbeschlägen und Küch…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Alle anzeigen Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Griechenland
von
$417,482
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
unser Projekt “ Melissia Sauerstoff ” befindet sich in den nördlichen Vororten der griechischen Hauptstadt. Die Gemeinde Melissia ist ein Gebiet, das durch ihre dichte Vegetation gekennzeichnet ist. Obwohl es zum städtischen Stoff der Stadt gehört, täuscht es Sie, indem es Ihnen die "entspan…
Bauherr
VITRUVIUS INVESTMENTS
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
von
$108,148
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 21 m²
1 Immobilienobjekt 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
21.0
117,735
Bauherr
DKG Development
Eine Anfrage stellen
