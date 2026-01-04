  1. Realting.com
  Griechenland
  Municipal Unit of Dafni
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Municipal Unit of Dafni, Griechenland

Athen
2
Attika
25
Regionalbezirk Athen-Süd
12
Municipality of Piraeus
5
Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
von
$108,148
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 21 m²
1 Immobilienobjekt 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
21.0
117,261
