  2. Griechenland
  3. Municipality of Palaio Faliro
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland

Athen
2
Attika
25
Regionalbezirk Athen-Süd
12
Municipality of Piraeus
5
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$419,703
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fusion ist eine einzigartige Wohnanlage im Stadtteil Paleo Faliro – ein renommiertes Küstenviertel im Süden von Athen, nur 5 Minuten von den Stränden und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein modernes städtisches Leben am Meer suchen, mit dem K…
Immobilienagentur
Invest Cafe
