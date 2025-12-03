  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Elliniko
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Municipal Unit of Elliniko, Griechenland

Athen
2
Attika
24
Regionalbezirk Athen-Süd
11
Municipality of Piraeus
5
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Die Bel Air Residences befinden sich in Elliniko, einem gehobenen Vorort an der bezaubernden athenischen Riviera. Das Gebiet wird durch ein laufendes Pionierprojekt in Höhe von 8 Mio. EUR für Athen umgebaut, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines erstklassigen Metropolparks sowie der …
Bauherr
V2 Development
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$337,734
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
MALIBU RESIDENCES ist das neue Wohnprojekt im üppigen Vorort Elliniko direkt an der athenischen Riviera. Die MALIBU Residences bieten 6 schöne Apartments mit 2 Schlafzimmern, ein Maisonette mit 4 Schlafzimmern und sind mit unseren hohen Baunormen gebaut. Sie sind eine einzigartige Gelegenhei…
Bauherr
V2 Development
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen