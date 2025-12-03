  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Piräus
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Piräus, Griechenland

Athen
2
Attika
24
Regionalbezirk Athen-Süd
11
Municipality of Piraeus
5
Suche nach neuen Gebäuden
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
Fläche 68 m²
1 Immobilienobjekt 1
V² ENTWICKLUNG MARINA RESIDENCES liegt perfekt im Herzen von Mikrolimano in Piräus. Mikrolimano ist ein beliebtes Reiseziel, das von Athenern, Einheimischen und Besuchern bevorzugt wird und einen charmanten und malerischen Ort sucht, an dem Sie Freizeit verbringen können. Mikrolimano (wö…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
68.0
302,402
Bauherr
V2 Development
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Alle anzeigen Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$285,007
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 52 m²
1 Immobilienobjekt 1
🏗 Beschreibung des Projekts unter dem Goldenen Visum📍 Location.Kallithea ist eine lebendige und lebendige Gegend von Athen, die ein reiches historisches Erbe und eine moderne urbane Atmosphäre verbindet.Bekannt für seine Thermalquellen in der VergangenheitJetzt ein kulturelles Zentrum mit Bl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
372,187
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Alle anzeigen Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 23–50 m²
8 Immobilienobjekte 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Wohnung 2 zimmer
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Bauherr
Limar Homes
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$276,530
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 45 m²
1 Immobilienobjekt 1
Skiway ist ein moderner Wohnkomplex im Rahmen des Flagship-Projekts Piraeus Greate, das größte multifunktionale Entwicklungsprojekt in Griechenland mit einer Fläche von mehr als 85.000 m2.🏙 Was ist Skiway?14-stöckiges Gebäude mit 44 Residenzen (von Studios bis 2+1)2 Ebenen der Geschäftsräume…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0
157,017
Immobilienagentur
Invest Cafe
Aparthotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Aparthotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Aparthotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Aparthotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$286,591
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Entdecken Sie luxuriöses Wohnen in Marina Zeas Serviced Apartments im Herzen von Marina Zeas Erleben Sie den Inbegriff von Eleganz und Komfort mit unseren exklusiven Serviced Apartments in der renommierten Marina Zeas. Diese von der renommierten Management Company verwalteten Apartment…
Bauherr
DKG Development
