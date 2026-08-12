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Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m. in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Corner Erdgeschoss Gewerbeimmobilie zu verkaufen mit einer Gesamtfläche von 68 qm, mit einem…
$372,039
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Geschäft 148 m² in Thermi, Griechenland
Geschäft 148 m²
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 148 m²
Objekt-Code: HPS5840 - Shop FOR SALE in Thermi Center für € 350.000 . Diese 148.00 m2. Shop …
$407,080
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Geschäft in Polychrono, Griechenland
Geschäft
Polychrono, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
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