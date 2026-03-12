  1. Realting.com
  Griechenland
  Athen
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Athen, Griechenland

Attika
26
Regionalbezirk Athen-Süd
12
Municipality of Piraeus
6
Regionalbezirk Piräus
6
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Griechenland
von
$184,652
Das Tranio-Team hat eine Baustelle in einer ruhigen, sauberen Gegend im Zentrum von Athen gekauft und schließt ein 6-stöckiges Apartmentgebäude ab. Es wird ein modernes Gebäude mit Aufzug und Gewerbefläche im Erdgeschoss. 11 Apartments und Studios werden mit Finishing, Badbeschlägen und Küch…
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Griechenland
von
$417,482
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
unser Projekt “ Melissia Sauerstoff ” befindet sich in den nördlichen Vororten der griechischen Hauptstadt. Die Gemeinde Melissia ist ein Gebiet, das durch ihre dichte Vegetation gekennzeichnet ist. Obwohl es zum städtischen Stoff der Stadt gehört, täuscht es Sie, indem es Ihnen die "entspan…
