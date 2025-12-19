  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Kallithea
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Municipality of Kallithea, Griechenland

Athen
2
Attika
25
Regionalbezirk Athen-Süd
12
Municipality of Piraeus
5
Suche nach neuen Gebäuden
Municipality of Kallithea, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Parkview Athens ist eine exklusive Wohnenklave mit einem modernen Athener Wohnerlebnis mit Panoramablick auf den Park und die ikonische Skyline der Stadt. Nachdenklich gestaltet und elegant fertiggestellt, bietet die Entwicklung 13 moderne Apartments von 35 qm bis 53 qm, darunter gut ausgest…
Bauherr
Limar Homes
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$267,047
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 37–47 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bella Vista Golden Visa Residences ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im beliebten Stadtteil Kallithea, nur 10 Minuten vom Stadtzentrum Athens und wenige Schritte vom Stavros Niarchos Kulturzentrum und der Athens Riviera entfernt. Das Projekt umfasst 10 vollständig möblierte Designer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 47.0
281,439 – 304,893
Immobilienagentur
Invest Cafe
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$291,311
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
4 Immobilienobjekte 4
Über das ProjektKALLITHEA VEERDEE ist eine moderne Wohnanlage von 8 Wohnungen, die nach den neuesten Standards von Komfort und Funktionalität geschaffen werden. Geräumige Layouts, moderne Veredelungsmaterialien und durchdachte Designlösungen bieten einen hohen Lebensstandard, der für Profis,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 63.0
293,166 – 304,893
Immobilienagentur
Invest Cafe
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$148,162
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Urban und stilvoll « Allure Business Condos » – ist ein 8-stöckiges Gebäude mit 38 Apartments in der Region Caliphaea.  Dieses Wohnprojekt hebt sich von benachbarten Gebäuden mit seiner schneeweißen Fassade mit Metallzittern auf Balkonen ab. Diese kleinen architektonischen Formen dienen als …
Bauherr
DKG Development
