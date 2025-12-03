  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Nea Smyrni
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland

Athen
2
Attika
24
Regionalbezirk Athen-Süd
11
Municipality of Piraeus
5
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
von
$307,296
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Nea Smirni wird von der Straßenbahnlinie durchquert, die es mit dem Zentrum von Athen und der Riviera verbindet. Es wurde rund um seinen beliebten Platz entwickelt und bietet eine erstaunliche Auswahl an Optionen für Unterhaltung, Sport, Essen und Einkaufen! Nea Smirni ist einer der lebendig…
Bauherr
V2 Development
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen