  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ostattika
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

Municipality of Spata Artemida
1
Artemida Municipal Unit
1
Municipality of Paiania
1
Paiania Municipal Unit
1
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Alle anzeigen Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Municipality of Paiania, Griechenland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Rettet Tausende! Steigern Sie Ihr Einkommen!Eine außergewöhnliche Gelegenheit für Investoren, Lopes Residences kommt mit drei Jahren kostenloses Management und Gemeinschaftsgebühren - Sie Tausende zu sparen und gleichzeitig Ruhe von Tag eins. Das Lopes Residences befindet sich in einem ruhig…
Bauherr
Velment
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Alle anzeigen Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
von
$157,985
Etagenzahl 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. mit einem alten Haus von 55 Q. M. AMENITIES MIT IN DER ZUSAMMENFASSUNG UND KANN für ein POLITISCHEs Zuhause aufgeklärt werden. Es handelt sich um einen VALUABLE PLOT für ein neues Zuhause im besten ARTEMIDA mit einem sehr guten ENTWICKLUNGSPROSPEKT al…
Immobilienagentur
Akinita-kapelli
Eine Anfrage stellen
