  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Süd
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

Municipality of Kallithea
4
Municipality of Elliniko Argyroupoli
2
Municipal Unit of Elliniko
2
Municipality of Alimos
2
Suche nach neuen Gebäuden
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$874,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
:Beyond ist ein hochwertiger Wohnkomplex an der berühmten Athen Riviera, nur 160 Meter vom Sandstrand und neben Alimos Marina, einer der größten Yachthäfen der Region. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die den maritimen Lebensstil schätzen, Ästhetik, Komfort und Investitionen in eine Auf…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$419,703
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fusion ist eine einzigartige Wohnanlage im Stadtteil Paleo Faliro – ein renommiertes Küstenviertel im Süden von Athen, nur 5 Minuten von den Stränden und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein modernes städtisches Leben am Meer suchen, mit dem K…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$291,311
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
4 Immobilienobjekte 4
Über das ProjektKALLITHEA VEERDEE ist eine moderne Wohnanlage von 8 Wohnungen, die nach den neuesten Standards von Komfort und Funktionalität geschaffen werden. Geräumige Layouts, moderne Veredelungsmaterialien und durchdachte Designlösungen bieten einen hohen Lebensstandard, der für Profis,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 63.0
294,338 – 306,111
Immobilienagentur
Invest Cafe
TekceTekce
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Parkview Athens ist eine exklusive Wohnenklave mit einem modernen Athener Wohnerlebnis mit Panoramablick auf den Park und die ikonische Skyline der Stadt. Nachdenklich gestaltet und elegant fertiggestellt, bietet die Entwicklung 13 moderne Apartments von 35 qm bis 53 qm, darunter gut ausgest…
Bauherr
Limar Homes
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
von
$177,436
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
59.0
341,432
Bauherr
DKG Development
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$267,047
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 37–47 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bella Vista Golden Visa Residences ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im beliebten Stadtteil Kallithea, nur 10 Minuten vom Stadtzentrum Athens und wenige Schritte vom Stavros Niarchos Kulturzentrum und der Athens Riviera entfernt. Das Projekt umfasst 10 vollständig möblierte Designer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 47.0
282,564 – 306,111
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 31–40 m²
3 Immobilienobjekte 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 40.0
253,130 – 270,791
Wohnung 2 zimmer
40.0
270,791
Bauherr
Limar Homes
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Alle anzeigen Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$824,430
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Serenity ist ein neuer Boutique-Komplex im Elite-Bereich von Alimos, nur 3 Minuten von der Küste der Athener Riviera entfernt. Panorama Meerblick, exquisite Architektur, Terrassen mit Blick auf den Sonnenuntergang und einen hohen Lebensstandard machen dieses Projekt ideal für Wohnen, Erholun…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$148,162
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Urban und stilvoll « Allure Business Condos » – ist ein 8-stöckiges Gebäude mit 38 Apartments in der Region Caliphaea.  Dieses Wohnprojekt hebt sich von benachbarten Gebäuden mit seiner schneeweißen Fassade mit Metallzittern auf Balkonen ab. Diese kleinen architektonischen Formen dienen als …
Bauherr
DKG Development
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
von
$307,296
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Nea Smirni wird von der Straßenbahnlinie durchquert, die es mit dem Zentrum von Athen und der Riviera verbindet. Es wurde rund um seinen beliebten Platz entwickelt und bietet eine erstaunliche Auswahl an Optionen für Unterhaltung, Sport, Essen und Einkaufen! Nea Smirni ist einer der lebendig…
Bauherr
V2 Development
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$337,734
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
MALIBU RESIDENCES ist das neue Wohnprojekt im üppigen Vorort Elliniko direkt an der athenischen Riviera. Die MALIBU Residences bieten 6 schöne Apartments mit 2 Schlafzimmern, ein Maisonette mit 4 Schlafzimmern und sind mit unseren hohen Baunormen gebaut. Sie sind eine einzigartige Gelegenhei…
Bauherr
V2 Development
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Die Bel Air Residences befinden sich in Elliniko, einem gehobenen Vorort an der bezaubernden athenischen Riviera. Das Gebiet wird durch ein laufendes Pionierprojekt in Höhe von 8 Mio. EUR für Athen umgebaut, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines erstklassigen Metropolparks sowie der …
Bauherr
V2 Development
