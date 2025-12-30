  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Moschato-Tavros
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland

Athen
2
Attika
25
Regionalbezirk Athen-Süd
12
Municipality of Piraeus
5
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
von
$177,436
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
59.0
341,412
Bauherr
DKG Development
