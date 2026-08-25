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Wohnungen in Piräus, Griechenland

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Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$345 256
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Limar Homes
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 7/7
Etolikou 11 befindet sich im Zentrum von Piräus, in einem der berühmtesten Gegenden von Athe…
$288 961
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Zu verkaufen Wohnung von 83 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$332 739
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6/6
Das Etolikou Seafront liegt ideal in einer der privilegierten Küstengebiete der Athener Rivi…
$288 961
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 66 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Erdgeschoss und im …
$358 935
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 36 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es be…
$312 888
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Verkauf Duplex von 159 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 3. Stock und 4. Stock. 3. St…
$306 984
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
Zu verkaufen Wohnung von 74 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Zum Verkauf unter Bau Duplex von 52 qm in Athen. Die Duplex befindet sich im Erdgeschoss und…
$295 177
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$466 380
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 62 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Erdgeschoss und im …
$336 502
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
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Municipality of Piraeus, Griechenland
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Fläche 62 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 62 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Erdgeschoss und im …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
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Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$472 283
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Zu verkaufen Wohnung von 82 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$324 695
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 5
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 45 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im fünfte…
$257 806
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 83 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es be…
$354 213
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zu verkaufen Wohnung von 49 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$293 613
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
🇬🇷 F7 Serviced Apartments — Automatisierte Apartments in Piräus Ein vollständig fertiges …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$200 720
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
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Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$192 456
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
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Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Zu verkaufen Wohnung von 126 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 10. Stock. Es besteht…
$1,18M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
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Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Zu verkaufen Wohnung von 77 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
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Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
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Fläche 160 m²
Zu verkaufen Wohnung von 160 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
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Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Zu verkaufen Wohnung von 57 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
Piraeus Elegante Mini Suite 2Alba Residence präsentiert diese stilvolle und gemütliche Suite…
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Alba Residences MON IKE
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
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Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/4
Experience the epitome of sophistication at "Smart" Piraeus, an exclusive boutique residence…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
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Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 36 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
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