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Wohnungen in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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3 Zimmer
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71 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 62 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 46 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
$142,821
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
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Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 62 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 77 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. S…
$239,939
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Objekt-Code: HPS5596 - Maisonette FÜR SALE in Ormilia Metamorfosi für € 240.000 . Diese 93,2…
$276,205
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Wohnung in Olynthos, Griechenland
Wohnung
Olynthos, Griechenland
Fläche 29 m²
Zu verkaufen Wohnung von 29 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgesc…
$90,263
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 51 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. S…
$159,959
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Objekt-Code: HPS5431 - Maisonette FÜR SALE in Ormilia Metamorfosi für € 268.000 . Diese 93,2…
$308,429
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Wohnung in Olynthos, Griechenland
Wohnung
Olynthos, Griechenland
Fläche 31 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 31 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
$95,975
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
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Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 62 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
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Wohnung in Olynthos, Griechenland
Wohnung
Olynthos, Griechenland
Fläche 35 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 35 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
$112,167
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen alte Bauwohnung von 110 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich i…
$144,046
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gerakini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Die Wohnung befindet sich im Dorf Gerakini, nur 50 Meter vom schönen Sandstrand entfernt. Es…
$135,927
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Psakoudia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Psakoudia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Die Wohnung befindet sich in Psakoudia Dorf 500 Meter vom Strand entfernt. Die Wohnung befin…
$120,952
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Wohnung in Olynthos, Griechenland
Wohnung
Olynthos, Griechenland
Fläche 29 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 29 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
$93,276
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
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Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 83 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. S…
$257,077
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Wohnung 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/2
Zum Verkauf stehen Wohnungen in Kalives Polygyros, Chalkidiki, nur 350 Meter vom Meer entfer…
$194,932
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Zu verkaufen Wohnung von 62 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Psakoudia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Psakoudia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Verkauf: Steinhaus Duplex von 72 qm in Psakoudia – Ormylia, Chalkidiki Eine exquisite Maison…
$271,563
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Wohnung in Olynthos, Griechenland
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Olynthos, Griechenland
Fläche 35 m²
Zu verkaufen Wohnung von 35 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgesc…
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Wohnung in Psakoudia, Griechenland
Wohnung
Psakoudia, Griechenland
Fläche 80 m²
🏠 Halbfertiger Duplex zum Verkauf in Psakoudia, Chalkidiki Verkauf: Halbfertiges Duplex von …
$92,095
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Die Wohnung befindet sich vor dem Strand in der Umgebung eines beliebten Dorfes namens Metam…
$228,081
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Wohnung in Psakoudia, Griechenland
Wohnung
Psakoudia, Griechenland
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf von 50 Quadratmetern in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich auf 2 Eben…
$154,520
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Wohnung in Olynthos, Griechenland
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Olynthos, Griechenland
Fläche 29 m²
Zu verkaufen Wohnung von 29 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgesc…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Psakoudia, Griechenland
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Psakoudia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
Die Wohnung befindet sich in Psakoudia Dorf 500 Meter vom Strand entfernt. Die Wohnung befin…
$143,990
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 76 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. S…
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Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 46 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 48 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. S…
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Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 47 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. S…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es bes…
$212,528
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