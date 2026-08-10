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Wohnungen in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland

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2 Zimmer
3
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Das Izi Lux-Projekt ist eine zeitgenössische Wohnsiedlung zwischen den Vierteln Kalithea und…
$340,919
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 7/9
ab 250.000 € Immobilientyp: Apartments Schlafzimmer: 1 Fläche: 48–54 m² Fertigstellung: …
$296,097
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Wohnung in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnung
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
$285,914
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Das Izi Lux-Projekt ist eine zeitgenössische Wohnsiedlung zwischen den Vierteln Kalithea und…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/5
The fourth floor apartment is 114.79 sq.m. with 3 bedrooms, a living room, an open-plan kitc…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Moschato, Attika, Griechenland
$401,365
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/5
Fünfter Stock. Wohnung mit einer Fläche von 119,91 qm. m mit 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer, of…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/4
Dieses dynamische liegt nur wenige Minuten von Athen entfernt und ein sich schnell entwickel…
$275,028
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Immobilienangaben in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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