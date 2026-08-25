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Wohnungen in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

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Vari Municipal Unit
21
68 immobilienobjekte total found
Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635 713
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/5
Zum Verkauf steht eine schlüsselfertige Wohnung im 3. Stock eines neu gebauten Komplexes in …
$787 608
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Vista Estate
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Verkauf Duplex von 280 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 3. Stock und 4. Stock. 3. St…
$1,59M
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 57 m²
Wohnung zum Verkauf von 57 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stoc…
$382 759
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$360 116
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
$1,01M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Wohnung zum Verkauf auf der 4., 5. und 6. Etage (3 Stockwerke), im Bereich Glyfada. Das Anwe…
$2,11M
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 85 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 85 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$668 400
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/3
Dieses komplett renovierte 104 qm große Apartment befindet sich im 2. Stock in einer ruhigen…
$629 270
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/4
Voula Private Residences Exklusive Erdgeschosswohnung mit privatem Pool Diese außergew…
$2,88M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Voula südlich von Athen Politia Bereich (10; zu Fuß vom Zentrum), Wohnung von 140 qm 2. Stoc…
$1,05M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Property Code: HPS4432 - Maisonette FOR SALE in Voula Exochi for € 850.000 . This 260.00 sq…
$980 415
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 45 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$354 213
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 124 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 4. Stock und 5. …
$1,17M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Objekt-Code: HPS5302 - Maisonette FOR SALE in Voula Center für € 1.400.000 . Diese 175.36 m2…
$1,61M
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 230 m²
Eine luxuriöse Wohnung zum Verkauf in einem Elite-Vorort im Süden von Athen, Voula. Die Wohn…
$1,86M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 219 m²
Zu verkaufen Wohnung von 219 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$1,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Zu verkaufen Wohnung von 82 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$425 055
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$472 283
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Zu verkaufen Wohnung von 62 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$613 968
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnung von 135 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
$1,53M
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 135 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es b…
$1,35M
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Schlafräume 3
Fläche 129 m²
Zum Verkauf unter Bauwohnung von 129 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es …
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Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 102 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
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Schlafräume 3
Fläche 179 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 179 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 4. Stock und 5. St…
$2,48M
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Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Verkauf Duplex von 250 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 3. Stock und 4. Stock. 3. St…
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Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$661 197
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$371 923
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 45 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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Schlafräume 1
Fläche 32 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 32 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$306 984
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Eigenschaftstypen in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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